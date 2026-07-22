Después de la marcha: la CGT definió que volverá a las calles para San Cayetano

La concentración de este miércoles frente al Congreso de la CGT junto a las dos CTA y los movimientos sociales fue apenas el primer paso de un cronograma de manifestaciones contra el gobierno de Javier Milei que se están coordinando desde hace semanas.

El próximo hito compartido por las tres centrales ya tiene fecha confirmada: el 7 de agosto, Día de San Cayetano, cuando la CGT y ambas CTA participarán de forma orgánica —no solo con adhesión testimonial, como en ediciones anteriores— de la tradicional peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La marcha partirá desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, el mismo recorrido que se repite desde 2016, cuando organizaciones de la economía popular peregrinaron en reclamo a la gestión de Mauricio Macri. Este año se cumplen diez años de aquella primera edición masiva.

“Esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno”, alertó este miércoles desde la manifestación frente al Congreso Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros. “Vamos a impulsar una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, adelantó Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

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La CGT eligió enviar por redes sociales el mensaje “hoy salimos a las calles”. Este martes el cosecretario de la CGT Cristian Jerónimo remarcó las diferencias con la gestión libertaria: “No acompañamos ninguna ley que presenta el gobierno”.

Los reclamos alineados son el Salario Social Complementario, el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo —que dejará sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios a partir de agosto, tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín— y la paralización de obras de integración sociourbana en barrios populares. (TN)