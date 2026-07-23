El Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

El legislador bonaerense Agustín Romo presentó un proyecto para arancelar la salud y la educación superior a extranjeros no residentes en Buenos Aires.(Foto: Archivo/ X @AgustínRomm).

Después de la polémica tras la final del Mundial y de las crítcas contra los argentinos, volvieron a tomar fuerza en el oficialismo proyectos que involucran a extranjeros sin residencia.

En ese contexto, La Libertad Avanza retomó la discusión migratoria que había impulsado en 2025 y presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente deban pagar la atención en los hospitales públicos y la educación en las universidades de la Provincia.

“¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires“, manifestó este martes el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, y agregó: “El pagador de impuestos argentino no tiene por qué soportarle la salud y la educación a extranjeros que nos odian”.

Un proyecto similar ya había sido presentado en marzo por la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, para establecer contraprestaciones para no residentes en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

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La postura de la Casa Rosada ante una posible reforma migratoria

Si bien ambas iniciativas cuentan con el aval del oficialismo, en Casa Rosada no se enviará -de momento- una medida equivalente en el plano nacional. Sin embargo, la posibilidad no se descarta a futuro.

“Puede ser que se impulse. En el fondo tenés que cambiar la Ley migratoria. Difícilmente eso tenga los votos, pero imagino que el gobierno podría intentarlo”, aseguró a TN una fuente gubernamental.

Según pudo saber este medio, el asesor presidencial Santiago Caputo, se mostró interesado y avanzó con posibles acercamientos a la propuesta. “Sería esperable que algún diputado nacional de La Libertad Avanza presente un proyecto en esa línea”, especularon en Balcarce 50. Por otro lado, desde otro sector del Gobierno ratificaron que aún no se tomó una decisión al respecto, pero que consideran que se trata de una discusión que debe dirimirse en cada distrito.

En mayo del año pasado, la administración de Milei ya había avanzado con una reforma migratoria vía el decreto 366/2025, donde entre otros puntos habilitó a las universidades nacionales a cobrar a estudiantes extranjeros sin residencia permanente y estableció la exigencia de un seguro de salud o el pago del servicio para garantizar la atención.

Sin embargo, en el Ministerio de Capital Humano aclararon a este medio que, pese a estar habilitados, hasta ahora ningún rector decidió avanzar con el cobro a sus alumnos no residentes. En ese sentido, insisten que por la autonomía de las casas de estudio no pueden hacer nada más al respecto, salvo que se avance con un proyecto de Ley.

Por su parte, en el Ministerio de Salud brindaron una respuesta similar y aclararon que es requisito modificar la Ley de Migraciones vigente para que los hospitales nacionales puedan cobrar su atención. “Diferente es en las provincias, porque la salud es jurisdiccional. Por eso muchas ya le están cobrando”, explicaron.

En ese debate, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, había señalado meses atrás que en 2026 del total de más de 70 mil ingresantes a la universidad solo el 2,5% eran extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria, cifra que trepaba al 6,1% en la Facultad de Medicina. Un argumento similar presentó dos años atrás el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuando sostuvo que solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones correspondían a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. (TN)