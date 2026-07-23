Ciudad de Buenos Aires, para todos los gustos: cuatro opciones gastronómicas sensacionales

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los turistas visiten sus 287 teatros, se sumerjan en sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos.

Pero si hay algo que la distingue es también su amplia variedad gastronómica, con más de 7000 locales para satisfacer las necesidades de todos, literalmente.

Previo a las vacaciones de invierno, con La Nueva. tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido sensacional, que pasó de lo tradicional a lo exuberante y que combinó no solo lo sabores, sino también experiencias inolvidables.

Disfrutamos los platos junto a Eugenia Wehbe, directora de Desarrollo Turístico; Lila Bacigalupo, directora de Promoción Turística; y Yanina Leonelli, gerente de Inteligencia de Mercado del Observatorio Turístico, quienes nos contaron sobre la importancia de la gastronomía dentro de la oferta global, cómo y qué eligen quienes visitan la Ciudad y hacia donde apuntan para sostener y mejorar lo que se ofrece teniendo en cuenta que reciben unos 9 millones de turistas al año, del interior del país y de muchos países de todo el mundo.

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Si hablamos de historia, acceder a El Tropezón (avenida Callao 248, San Nicolás) es sumergirse en lo más profundo.

Fundado en 1896 por españoles, por allí pasaron Federico García Lorca, Lola Membrives, Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Aníbal Troilo y Carlos Gardel, entre otros.

La especialidad de la casa es el puchero de gallina y, créanme, el plato alcanza perfectamente para que coman hasta tres personas. Lógicamente, forma parte de los 16 seleccionados Restaurantes Icónicos de Buenos Aires.

Si asociamos la carne argentina con el Río de la Plata, Happening se consolidó como uno de los restaurantes icónicos en la Costanera.

Desde los años 60, mantiene su propuesta gastronómica basada en la parrilla, con cortes de excelente calidad y un ambiente sólido, siempre respetando el sabor original de cada plato. No les puedo transmitir en estas líneas el aroma enamoradizo del vacío del fino acompañado con papas españolas (con parmesano y paprika).

Queda en avenida Costanera Rafael Obligado 7030, Belgrano.

Si hablamos de parrilla y de la Ciudad de Buenos Aires, nadie puede dejar de pasar por La Boca.

Es una experiencia totalmente opuesta, más popular y colorida, la que ofrece El Gran Paraíso (Gral. José Garibaldi 1428): un restaurante inmiscuido en un conventillo que data del año 1890.

Es una construcción de chapas y maderas antiguas que conserva su estilo original y en el que, además de almorzar, se pueden visitar las habitaciones de la planta alta disfrutando de una maravillosa vista de Caminito. Todavía puedo sentir el sabor de la provoleta que sirvió de preámbulo al asado y otros cortes.

Para completar la recorrida, un golpe de escena. Ni tradición, ni historia. En Humboldt 2495 (piso 11), Palermo, se encuentra Bestial Fly Bar.

Lo voy a describir, pero sugiero una visita porque descubrirlo es parte de su encanto. Este restaurante propone una experiencia nocturna que combina altura, espectáculo y gastronomía con una ambientación exuberante y performances en vivo que transforman cada noche en un show sensorial.

La carta fusiona cocina nikkei, latinoamericana y europea, acompañada por una coctelería de autor con identidad propia.

Sin dudas, la gastronomía es uno de los pilares que definen la identidad de la ciudad y la proyectan al mundo.

Buenos Aires cuenta con una oferta en la que se destacan platos típicos de la cultura argentina, así como también las comidas más distinguidas de otros países; además de ofrecer eventos públicos y privados donde la comida y la bebida son protagonistas.