"Es tan grande como la pantalla del Monumental": el ganador del concurso de La Nueva tiene su televisor

El bahiense Eduardo Murphy, de 53 años, fue el ganador de una nueva edición del tradicional concurso de pronósticos deportivos que organiza La Nueva desde el Mundial de Rusia 2018.

Horas después de la final de la Copa del Mundo 2026, recibió el premio, que un televisor de 85 pulgadas que, según confesó entre risas, terminó siendo mucho más grande de lo que imaginaba, a tal punto que lo comparó con la pantalla del estadio de River: "Es tan grande como la pantalla del Monumental".

"Sí, no pensaba que era tan grande, pero es hermoso. Ahora el problema es dónde lo voy a poner", comentó.

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Su primera misión al llegar a casa sería conectarlo cuanto antes, con un objetivo claro: "Por lo menos para poder ver el partido de River mañana (por este sábado)".

Hincha fanático del conjunto millonario, Murphy también se tomó unos minutos para analizar el presente del equipo. Consideró que al plantel todavía le falta "un delantero más" y expresó algunas dudas sobre la actualidad del equipo.

"Al principio me gustaba el rumbo que llevaba el técnico (por Coudet), pero ahora con todos los líos que se están generando con el tema de Juanfer y los jugadores que quedaron colgados, se está armando una bola que no me gusta. Después de lo que pasó con Aldosivi quedó en la mira", señaló.

Su pasión por el fútbol también explica el éxito en el certamen de pronósticos. Contó que antes de arriesgar un resultado estudia cuidadosamente cada encuentro.

"Sí, analizo todo. Antes de poner el resultado miro bien cómo vienen los equipos, cómo fueron los últimos partidos... reviso todo", afirmó.

Murphy ya había participado en ediciones del Mundial 2022. En esa ocasión terminó "ciento y pico", pero nunca dejó de intentarlo y aseguró que volvería a participar en el próximo Mundial.

"Más vale. Ahora tuve la suerte de ganar, lo seguiré haciendo", remarcó.

En el plano personal, contó que comparte su vida con su esposa, Laura, y que es padre de dos hijos: Mateo, de 25 años, y Emma, de 19.

Al hacer un balance de la actuación de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos 2026, donde el equipo obtuvo el subcampeonato, dejó una reflexión cargada de emoción.

"El Mundial fue una manera de sufrir tremenda, pero lo que te generaba este grupo era terrible y uno se resiste a pensar que no van a estar más. Esta generación se está terminando y uno se resiste a eso", finalizó.