Hora, TV y formaciones: River recibe a Barracas Central en el debut en el Torneo Clausura

River Plate recibirá hoy a Barracas Central, por la primera fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de dejar atrás el duro golpe que recibió ante Aldosivi de Mar del Plata en la Copa Argentina.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Pablo Echavarría.

*La previa

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River llega a este inicio de certamen envuelto en dudas, luego del durísimo e inesperado inicio de semestre, ya que cayó 3-1 ante Aldosivi de Mar del Plata para quedarse eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina.

El "Millonario", que es dirigido por Eduardo Coudet y viene de disputar la final del Torneo Apertura, cayendo ante Belgrano.

Barracas Central, por su parte, tuvo un muy flojo primer semestre de año, donde no pudo clasificar a los playoffs en el Torneo Apertura porque finalizó en la novena colocación, mientras que en la Copa Sudamericana, donde tuvo su primera participación en una competición internacional, se despidió en la primera fase tras quedar último en el Grupo G.

*Probables formaciones

-River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

-Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

-Estadio: Monumental

-Árbitro: Nazareno Arasa

-VAR: Pablo Echavarría

-Hora: 19:15.

-TV: TNT Sports Premium