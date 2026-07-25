Llegar por un poco más alto, el objetivo de Sociedad Sportiva en el Torneo del Interior B

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Este sábado Sociedad Sportiva retoma su camino en el Torneo del Interior B de rugby, certamen nacional que ingresa en su fase final con la primera tanda de cruces.

Por los cuartos de final el representante bahiense recibe a Sporting, uno de sus clásicos rivales en el Regional Pampeano A y al que enfrentará nuevamente en La Carrindanga el próximo sábado 8 de agosto, cuando se reanude el regional.

El partido de hoy comienza a las 15 y será arbitrado por Juan Moyano (Entre Ríos), quien tendrá como asistentes a los locales Juan Ignacio Rossello y Esteban Bevaqua, más la presencia de Omar Villafañe como cuarto árbitro. No habrá preliminares y, además, será el único encuentro de rugby oficial -no amistoso- a jugarse este sábado en la ciudad.

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Además de clasificar a semifinales los ganadores de cuartos de final del Torneo del Interior B avanzarán a una Reválida contra los cuatro perdedores de los partidos de Reposicionamientos del Torneo del Interior A (cruces de 3º vs. 4º), previstos para el 30 de agosto próximo.

El premio en juego para los ganadores de las Reválidas serán cupos para el Torneo del Interior A 2027.

Sportiva-Sporting es uno de los duelos con más historia en el ámbito bonaerense. Por un lado, se vienen enfrentando cada año desde 2008 cuando se disputó la primera versión de lo que al año siguiente pasó a llamarse de manera oficial Regional Pampeano. Existen antecedentes de enfrentamientos en décadas previas, aunque más espaciados.

En el Torneo del Interior animarán hoy el octavo partido en el historial, incluyendo A y B. Jugaron en 1998 (éxito bahiense por 27-24 de local), en 2002 (triunfo del Blanco por 19-10 de visitante), en 2012 por las semifinales permanencia (ganó el marplatense 47-16 de local), en 2014 (triunfo albinegro 37-23, local), dos veces en 2022 (ganó Sporting 32-27 el primero en la Villa Marista y luego hubo empate en 28 en La Carrindanga). La de mañana será la primera vez en semifinales hacia el campeonato.

Lógicamente traen de arrastre los duelos que mantuvieron en instancias clave del Regional A como las semifinales 2011, la final 2012, semifinal 2022, semifinal 2023 y la recordada semifinal del año pasado, cuando Sporting se llevó el triunfo de La Carrindanga 31-29 en la última jugada.

Este último resultado fustró la ilusión del XV blanco de alcanzar el campeonato en una gran campaña en la que fue 2º en la fase de grupos.

Condimentos de sobra alrededor de este partido, cuyo ganador cruzará el 1 de agosto en semis ante el vencedor de Palermo Bajo (Córdoba)-Paraná Rowing (Paraná). Del otro lado del cuadro camino a la otra semifinal se jugarán hoy su chance cuatro clubes tucumanos: Natación y Gimnasia-Universitario T y Tucumán LT-Huirapuca.

Formaciones

Con varios regresos en el local, estas son las formaciones de Sociedad Sportiva y Sporting para hoy:

Sociedad Sportiva: 1. Iñaki Azcoitia, 2. Santiago Bancora, 3. Ignacio Lance; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Francisco Cantalejos (capitán), 7. Thiago Loiacono, 8. Tomas Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Mateo Köhler; 11. Alan Martinez, 12. Tomás Bermúdez, 13. Pedro Zorzano, 14. Felipe Serrat; 15 Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Suplentes, 16. Luca Loiacono, 17. Mauricio Torrisi, 18. Alberto Linder, 19. Agustín Antinori, 20. Felipe Inchausti, 21. Juan Cruz Samuel, 22. Manuel Santos y 23. Renato Cantalejos.

Sporting: 1. Luca Amalfitani, 2. Eliseo Estevan, 3. Iván Ballesteros; 4. Pedro Cedarry y 5. Juan Ignacio Cecive; 6. Mateo Arabia, 7. Martín Naselli Zulliani, 8 Ignacio Castañon (capitán); 9. Ignacio Fuscaldo y 10. Felipe Charles; 11. Federico De Siena, 12. Renato Abad, 13. Blas Zapiola, 14, Julián Soberon; 15. Nicolás Figueroa. Entrenadores: José Figueroa-Darío Silenzi.

Relevos, 16 Felipe Mayol, 17. Guido Potente, 18. Luca Saracino, 19. Bautista Dallan, 20. Tomás Garcia Fierro, 21. Mateo Camilión, 22. Lucas Cedarry y 23. Bautista Cecive/Fausto Iriart.

Toda la fecha

Estos son los cruces de cuartos de final (1º contra 2º) y de las reválidas (3º vs 4º) para mantener la plaza:

– Sociedad Sportiva v Sporting (Ref: Juan Moyano – Entrerriana) a las 15.

– Natación y Gimnasia v Universitario de Tucumán (Ref: Valentín Ferrero – Cordobesa) 15.30.

– Tucumán Lawn Tennis v Huirapuca RC (Ref: Pedro López Vildoza – Tucumán) 15.30.

– Palermo Bajo v Paraná Rowing Club (Ref: Agustín Godoy – Salta) 15.30.

Reposicionamiento

Estos choques se jugarán hoy entre los equipos que concluyeron en el 3º y 4º lugar en las zonas del Torneo del Interior B, por la permanencia de las plazas de las uniones de origen respectivas en el TdI B 2027:

- Cardenales RC v Tigres RC (Ref: Maximiliano Busaniche – Formosa) 15.30.

- Mar del Plata Club v Los Tordos RC (Ref: Luca Solda – URBA) 15.30.

- Liceo RC v Universitario de San Juan (Ref: Joaquín Zapata – Santafesina) 15.30.

- Jockey Villa María v CRAI (Ref: Juan Vega – Rosario) 15.30.