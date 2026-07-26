Choque fatal en el Abra: peritos oficiales advierten deficiencias en la señalización

El Citroën en el que viajaban Daulerio y los cuatro fallecidos terminó dentro de una zanja.

Una nueva pericia accidentológica del choque en el que murieron cuatro médicos en cercanías al Abra de la Ventana determinó posibles deficiencias de la señalización vial en ese sector de la ruta 76.

Según los especialistas, en inmediaciones al lugar del hecho no hay cartelería “previa” que indique una reducción gradual de la velocidad antes de llegar al sitio donde se establece un límite de 40 kilómetros por hora.

En base a cálculos, un vehículo necesita unos “82,27 metros para reducir la velocidad de 110 (máxima por ley en ruta) a 40 km/h con una frenada fuerte, y la distancia entre el cartel y el inicio de la huella de derrape fue de sólo 50”.

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Allí la señal de tránsito indica máxima de 40 como consecuencia de que la “calzada es resbaladiza y el camino sinuoso”.

Los expertos de la asesoría pericial del Poder Judicial bonaerense concluyeron además que, si bien la visibilidad y la iluminación eran buenas al momento de la colisión entre ambos autos, en ese tramo hay “curvas y pendientes” entre las sierras que “afectan la visión”.

Esta nueva información sobre la mecánica del impacto entre el Citroën C3 y el Ford Focus podría mejorar la situación de Juan Ignacio Daulerio (28), quien conducía el primer vehículo, a bordo del cual viajaban las víctimas fatales.

Si bien hasta ahora el fiscal Cristian Aguilar no indagó al médico porteño investigado, Daulerio podría quedar imputado de cuádruple homicidio culposo y lesiones culposas, además de eventualmente afrontar millonarias demandas civiles.

Por otra parte, los nuevos estudios concluyeron que el Citroën invadió el carril contrario luego de un deslizamiento hacia su izquierda y causó el impacto contra el Ford, así como establecieron que la presencia de tierra sobre la cinta asfáltica “redujo significativamente la adherencia y el coeficiente de rozamiento de los neumáticos”.

Los dos ingenieros mecánicos y el licenciado en Criminalística que llevaron a cabo los estudios, se refirieron asimismo a dificultades para diferenciar entre las huellas de frenado y las de derrape en los registros fotográficos, lo que “impide una estimación matemática precisa de las velocidades exactas al momento del impacto”.

Agregaron que a la altura del kilómetro 227 de la ruta provincial 76, donde a principios de mayo se registró el lamentable desenlace, la calzada tiene banquinas “angostas e, incluso, inexistentes en ciertos tramos, con superficies variables entre pasto y tierra”.

Para los expertos, la mecánica del choque más probable es que el Focus circulaba desde Sierra de la Ventana hacia Tornquist y en sentido opuesto transitaba el C3, que al parecer se deslizó hacia su izquierda e invadió el carril contrario.

A raíz del desplazamiento, el Ford impactó con su frente el lateral derecho del otro vehículo, en el que sólo sobrevivió Daulerio.

“El punto de impacto se ubicó en el carril correspondiente al Ford Focus, que tras la colisión quedó cruzado casi perpendicularmente a la ruta en su propio carril, con las ruedas delanteras sobre la banquina”, señala el informe.

“El Citroën C3 realizó una rotación antihoraria, terminando en una zanja aledaña a la banquina opuesta, paralelo a la ruta y con el frente orientado a 180 grados respecto de su sentido original”, agrega el documento oficial.

Las conclusiones técnicas determinaron que ambos rodados revistieron el carácter de “embistentes y embestidos, debido a la naturaleza de la colisión fronto-lateral”.

“La evidencia disponible no permite determinar la trayectoria de los cuerpos de las víctimas en el momento inmediato posterior al impacto, ni establecer con exactitud las velocidades de circulación previas debido a las inconsistencias en la caracterización de las huellas en el lugar del hecho”, finaliza el peritaje.

Impugnación

Este nuevo peritaje fue solicitado por el abogado bahiense Sebastián Cuevas, que asesora a Daulerio, después de impugnar los análisis accidentológicos realizados por peritos de la Policía Científica bahiense.

El defensor había planteado que en el sector de curva donde se produjo el impacto entre el Citroën y el Ford no hay señalización vial.

Cuevas también objetó la velocidad del C3 indicada por el peritaje inicial y consideró "imposible" que el coche se movilizara a 130 km/h al momento de la colisión.

De acuerdo con las fotos que aportó a la investigación, el letrado sostuvo además que no hay una "frenada de 80 metros" como concluyeron los peritos de la Científica, quienes -afirmó- tampoco tuvieron en cuenta "algunas deficiencias" de la banquina.

Quiénes eran los fallecidos

Muertos. A los fallecidos se los identificó como Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), quien era colombiana y estudiaba Medicina en Argentina.

Domicilios. Mansilla era de Lanús; Chirinos y Quaglio, de Caballito; y la colombiana Díaz Sandoval residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Escena. Mansilla, Chirinos y Díaz Sandoval perdieron la vida en el lugar del siniestro, mientras que Quaglio murió en el Hospital Municipal de Tornquist.

Fiesta. Al momento del choque, los ocupantes del Citroën C3 volvían de una fiesta en una estancia de Tornquist.

Pareja. En el Ford viajaban Alejandro Daniel Prezzi (47) y su pareja, Griselda Buchanan (47), que sufrieron fracturas.