Las estafas con falsas plataformas de inversión también llegaron a Bahía

“Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”…

En la vida cotidiana se suele pronunciar esta frase, casi de manera inmediata, cuando alguien ofrece o brinda un favor, un regalo o una ayuda y se cree que hay algo detrás de esa acción.

El refrán podría aplicar de manera perfecta a las estafas a través de falsas plataformas de inversión, donde supuestos brokers reciben dinero de personas prometiendo rentabilidades superiores a las del mercado, aunque finalmente nada de eso ocurre y se apoderan de los ahorros de las víctimas.

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Pero estas estructuras delictivas suelen estar organizadas de tal manera que, pese a sonar casi irreal lo que prometen, logran quebrar el prejuicio inicial de los interesados y empujarlos a “confiar”.

Es un fenómeno que se produce a nivel mundial y nuestra ciudad no es la excepción.

Recientemente se supo que varios bahienses, algunos de ellos por montos millonarios, también resultaron damnificados.

Los casos fueron denunciados y se encuentra trabajando la UFIJ N° 20, a cargo del doctor Rodolfo De Lucia.

La maniobra

En uno de los hechos presentado ante la justicia provincial, y al que tuvo acceso La Nueva., la víctima describió que el año pasado accedió a una plataforma que se presentaba como una empresa o bróker financiero dedicado a inversiones y trading identificada como RoboBroker o Robo Broket Global Markets Ltd.

Indicó que la propuesta se presentaba como “seria, profesional y legal”, ofreciendo invertir y operar con la colaboración de asesores especializados para alcanzar grandes rentabilidades.

El damnificado agregó que se exhibían activos como criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Gold, etc), índices y otros instrumentos financieros.

Señaló que realizó una inversión inicial de 5 mil dólares y que fue recibiendo directivas de una serie de personas (aportó las identidades que mencionaron) para realizar supuestas operaciones.

Cabe destacar que algunos de esos nombres coinciden con los de brokers registrados en la FINRA, que es una corporación privada que funciona como organismo de autorregulación para las firmas de corretaje y corredores de bolsa en Estados Unidos, por lo que no se descarta también la posible maniobra de suplantación de identidad.

Manifestó que los contactos fueron realizados a través de la plataforma, chat interno, WhatsApp y llamadas.

“Me guiaban en las operaciones y me explicaban que, para poder soportar eventuales caídas del mercado, era conveniente tener más dinero en la cuenta. De esa forma me incentivaban a ingresar más fondos, bajo el argumento de que un mayor ´colchón´ permitía sostener operaciones abiertas y evitar pérdidas”, describió.

Indicó que durante los primeros meses tuvo la oportunidad de realizar “retiros menores” por algo más de 4 mil dólares, como una forma de generar confianza y reforzar la apariencia legal del sistema.

Con el correr de los meses el denunciante llegó a depositar alrededor de 35 mil dólares y la plataforma le exhibía saldos totales (sumando las supuestas ganancias) cercanos a los 200 mil.

Exigencia y bloqueo

Sostuvo que en marzo de este año pretendió retirar otros 4 mil dólares y que allí tomó conciencia de que se trataba de un engaño.

Comentó que pasaron algunas semanas y esa solicitud de extracción no era aprobada, por lo que reclamó y en una primera instancia recibió respuestas evasivas.

Detalló que posteriormente el argumento de los sujetos cambió y le manifestaron que no podía retirar el dinero porque debía realizar “declaraciones fiscales, balances o pagos de impuestos en el exterior”.

Adujeron que hasta tanto ese movimiento no sería aprobado “por razones de seguridad y para evitar sanciones”.

La víctima describió que incluso le advirtieron sobre la posibilidad de ser inspeccionado, recibir multas o problemas por supuesto blanqueo de capitales en caso de no realizar esas gestiones.

De la misma forma, le señalaron que para evitar tener que llevar adelante esos supuestos trámites (le llegaron a mencionar la necesidad de viajar al exterior), podía firmar documentación y transferir una suma adicional de 23.500 dólares a una cuenta bancaria radicada fuera de nuestro país para cubrir esos gastos.

Ante esta situación consultó a un abogado, quien le advirtió que podía tratarse de una estafa y le aconsejó no depositar más dinero.

Mencionó que al negarse a pagar su cuenta fue “suspendida, restringida o bloqueada”.

Dijo que luego una persona le volvió a indicar que debía abonar para poder recuperar su plata y que dejó de responder “para no continuar siendo inducido a transferir nuevas sumas”.

Complejidad

El abogado Martiniano Greco, que asesora a algunas de las víctimas de estas maniobras, sostuvo que “desde hace un tiempo comenzamos a tener un número creciente de consultas por estafas virtuales, las que se presentan cada vez más complejas y sofisticadas”.

Describió que la captación de las víctimas generalmente se produce a través de publicaciones en redes sociales, como Instagram o Facebook, o por llamadas de personas que se hacen pasar por representantes de bancos o asesores.

“Las víctimas son seducidas cuando escuchan los márgenes de ganancias que estos individuos prometen”.

El letrado refirió que “con la utilización de la inteligencia artificial pueden elaborar contenido, incluso utilizando a personas conocidas, para inducir a la gente a caer en estas maniobras. Las páginas o plataformas que utilizan logran replicar sitios de fondos de inversión o entidades bancarias”.

“Lo que preocupa es que los montos de las estafas están siendo elevados y que algunas de las personas que resultaron damnificadas tienen preparación y estudios universitarios, lo que demuestra la sofisticación que van teniendo estas modalidades de estafa”, siguió diciendo.

Consideró que estos delincuentes son “especialistas en estafas” y que “invierten dinero para confeccionar páginas o sitios que emulan los verdaderos y hasta las ganancias que supuestamente producen esas inversiones”.

Falsas promesas

Greco indicó que “hoy en el mercado de capitales, inversiones conservadoras -de bajo riesgo- te dan márgenes de ganancias de un 4 al 8% anual en dólares, cuando los estafadores te prometen 15 o 20 mensual. Las personas deben asesorarse con un matriculado y no dejarse influenciar por publicidades o discursos engañosos”.

Explicó además que “para ingresar dinero y realizar una inversión de modo seguro es necesario hacerlo en una sociedad de bolsa o con asesores financieros matriculados. En el sitio de la Comisión Nacional de Valores se puede buscar información y obtener datos sobre lugares serios”.

Indicó que “en algunos casos nos hemos dado cuenta de que son estafas transnacionales, con dominios registrados fuera del país o personas que tienen acento extranjero”.

“Hay que tener en cuenta que cuando las ganancias son descomunales, como en estos casos, es porque hay una estafa o riesgos altísimos, lo que puede conllevar a perder lo que se invierta”, advirtió finalmente.

Alertas en el mundo

En España. La Comisión Nacional del Mercado de Valores advirtió que RoboBroker utiliza un dominio web falso para hacer pasar por una firma de inversión legítima y registrada.

Bélgica. La Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA) incluyó al mismo dominio en su lista negra de plataformas fraudulentas que engañan a inversores con falsas promesas de ganancias rápidas.

En el país. Según los registros de la Comisión Nacional de Valores de Argentina, la plataforma no se encuentra autorizada o inscripta para operar de manera legal.

Delitos. En las denuncias presentadas por el letrado Martiniano Greco consideró que podrían estar presentes delitos como estafa, defraudación mediante manipulación informática, asociación ilícita y hasta lavado de activos.