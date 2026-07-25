Viajar en invierno: cómo influye la conectividad de Bahía Blanca

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Precio, tiempo, equipaje y conectividad son algunas de las variables que entran en juego al momento de planificar una escapada. En el caso de los bahienses, la escasa oferta aérea y la ausencia del tren reducen las alternativas disponibles.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, miles de familias definen uno de los aspectos centrales de cualquier viaje: cómo llegar al destino elegido.

La respuesta no siempre es sencilla. Aunque el avión suele asociarse con rapidez y comodidad, el micro continúa siendo una alternativa competitiva para muchos trayectos dentro de Argentina, especialmente cuando se analizan variables como el costo total, el equipaje, la cantidad de pasajeros y la conectividad disponible.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En un país de grandes distancias y con una red de transporte desigual según la región, la conveniencia de uno u otro medio depende de cada situación particular.

El factor económico

Para buena parte de los viajeros, el presupuesto continúa siendo el primer filtro.

Los pasajes de micro suelen presentar tarifas más estables y, además, incluyen el traslado del equipaje sin costos adicionales. En muchos casos, la compra anticipada o la disponibilidad de promociones permite acceder a precios considerablemente más bajos que los de un vuelo.

En el transporte aéreo ocurre lo contrario: las tarifas varían según la demanda, la anticipación de compra y la época del año. Si bien las promociones pueden resultar atractivas, el costo final suele incrementarse al sumar equipaje despachado, selección de asientos, tasas aeroportuarias y traslados hasta el aeropuerto.

Por eso, un pasaje que inicialmente parece económico puede terminar costando bastante más de lo previsto.

Viajar con chicos

Las vacaciones de invierno son, por excelencia, una temporada de viajes familiares.

En este escenario, el micro ofrece una ventaja económica relevante: en muchas empresas los menores de 5 años pueden viajar sin abonar pasaje si no ocupan asiento propio.

En el avión, en cambio, los niños comienzan a pagar tarifa a partir de los 2 años, una diferencia que puede impactar significativamente en el presupuesto cuando viaja toda la familia.

Además, los colectivos de larga distancia permiten una mayor libertad de movimiento durante el trayecto, algo que suele valorarse cuando se viaja con niños pequeños.

El equipaje

Uno de los puntos que más influye en la comparación es el equipaje.

Mientras que en los micros el despacho de valijas forma parte del servicio, en muchas tarifas aéreas económicas solo se incluye un bolso pequeño de mano.

Esto obliga a pagar adicionales para despachar equipaje en bodega, especialmente en viajes de varios días o durante el invierno, cuando la ropa ocupa más espacio.

Para familias o grupos, este aspecto puede modificar notablemente la ecuación económica.

El avión, ¿ahorra tiempo?

La respuesta es no.

Aunque el vuelo en sí suele durar pocas horas, el tiempo real del viaje comienza mucho antes del despegue.

Hay que sumar el traslado al aeropuerto, la llegada anticipada para realizar el check-in, los controles de seguridad y, posteriormente, el traslado desde el aeropuerto hasta el destino final.

En trayectos cortos o medianos, esa suma de tiempos puede reducir considerablemente la ventaja que ofrece el avión.

El micro, por su parte, suele partir desde terminales ubicadas en zonas céntricas y requiere una logística mucho más simple: llegar, abordar y viajar.

Comodidad y descanso

La modernización de los servicios de larga distancia también ha reducido algunas diferencias históricas.

Muchos micros cuentan actualmente con asientos cama o semicama, amplio espacio entre butacas y servicios pensados para viajes nocturnos.

Para algunos pasajeros, especialmente en trayectos de entre seis y diez horas, estas condiciones pueden resultar incluso más confortables que un vuelo en clase económica.

La elección dependerá, en gran medida, de qué se priorice: reducir el tiempo de traslado o viajar con mayor espacio y libertad de movimiento.

Cuándo conviene

Los especialistas coinciden en que el avión comienza a mostrar una ventaja clara cuando los trayectos superan aproximadamente los 800 kilómetros.

También resulta conveniente cuando se dispone de pocos días para viajar, se transporta poco equipaje o se consiguen tarifas promocionales.

En esos casos, la reducción de horas de traslado puede compensar ampliamente la diferencia de costos.

No existe una respuesta universal sobre qué medio de transporte es mejor.

Si el objetivo es ahorrar dinero, viajar con chicos o llevar varias valijas, el micro suele ofrecer ventajas importantes.

Si la prioridad es reducir horas de traslado en recorridos extensos, el avión continúa siendo la alternativa más eficiente.

Sin embargo, en ciudades como Bahía Blanca, donde la oferta aérea es limitada y el tren permanece fuera de servicio, la decisión muchas veces no pasa por elegir la mejor opción, sino por encontrar la única que resulte viable.

El caso Bahía Blanca: una ciudad con pocas opciones

Para los habitantes de Bahía Blanca, la comparación entre avión y micro tiene un componente adicional: la falta de alternativas.

A pesar de tratarse de una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, con fuerte peso industrial, portuario y comercial, la conectividad continúa siendo una de sus principales asignaturas pendientes.

En materia aérea, el aeropuerto Comandante Espora opera exclusivamente con vuelos de Aerolíneas Argentinas, lo que limita la competencia y reduce las opciones disponibles para los pasajeros.

Además, gran parte de los viajes hacia otros destinos del país exige realizar escala en Buenos Aires, incluso cuando se trata de conexiones entre ciudades del interior.

Esta estructura encarece los pasajes y extiende los tiempos de viaje.

La situación ferroviaria es todavía más compleja.

El servicio de tren entre Bahía Blanca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanece suspendido desde marzo de 2023, tras el descarrilamiento ocurrido en cercanías de Olavarría. Desde entonces, los problemas de infraestructura y la falta de definiciones sobre su recuperación dejaron a la ciudad sin una alternativa de transporte históricamente utilizada por miles de pasajeros.

En consecuencia, para muchos bahienses el micro se transformó en la única opción accesible para viajar a distintos puntos del país, especialmente cuando se busca mantener bajo control el presupuesto familiar.

