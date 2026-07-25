Chocó contra una camioneta estacionada y fue detenido por tenencia de drogas

El auto en el que venía el detenido.

El personal de la Comisaría Segunda detuvo este sábado a una persona que conducía un automóvil e impactó contra un segundo estacionado en un sector del macro centro bahiense. Al ser requerido por las fuerzas de seguridad este mostró resistencia y le encontraron entre sus pertenencias estupefacientes.

El hombre fue identificado como Carlos Adrián Borelli de 43 años de edad, quien circulaba al mando de un Chevrolet Corsa e impactó a una camioneta Chevrolet Tracker que se encontraba parada en el lugar. Al momento de ser interpelado por el personal policial Borelli rompió de manera intempestiva su teléfono celular y posteriormente -durante la requisa de sus pertenencias- se constató que transportaba en un morral un envoltorio de nylon con una sustancia similar a la cocaína.

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La cantidad de la misma fue evaluada en unos 18 gramos y además poseía otro envoltorio con de aproximadamente 0,8 gramos de marihuana iniciándose actuaciones por Infracción a la Ley 23.737.

En el lugar se hizo presente personal de Tránsito, quien labró una infracción por carecer de licencia de conducir y seguro obligatorio. Asimismo, se le practicó Draeger Test, el cual arrojó resultado positivo para cocaína, procediéndose al secuestro del vehículo y su traslado al depósito municipal.

Interviene la UFIJ N.º 19, el Juzgado de Garantías y el Juzgado de Faltas de Bahía Blanca.