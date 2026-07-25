El Banco Central compró USD 345 millones y ya acumula más de USD 13.000 millones en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la rueda de este viernes con una de sus intervenciones más fuertes del mes: compró USD 345 millones en el mercado oficial y llevó el saldo acumulado de 2026 por encima de los USD 13.000 millones, en el marco de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario que el equipo económico puso en marcha en enero.

Con la operación de hoy las adquisiciones del año alcanzan USD 13.101 millones, dentro del rango objetivo fijado por el Gobierno —entre USD 10.000 y USD 17.000 millones— para todo 2026.

La rueda mostró además el peso específico de la autoridad monetaria dentro del mercado, el volumen operado fue de USD 461 millones, lo que implica que el BCRA absorbió cerca del 75 % de las divisas negociadas al contado.

Con este resultado, el saldo comprador de julio trepó a USD 1936 millones, mientras que la entidad encadenó 134 jornadas consecutivas con saldo positivo, tanto dentro como fuera del mercado cambiario.

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Las compras de este viernes se inscriben en una dinámica que combina liquidaciones del complejo agroexportador, del sector energético y minero, y colocaciones de deuda en los mercados internacionales por parte de empresas y gobiernos provinciales.

Estos flujos de dólares permitieron al Banco Central "captar una parte considerable de los dólares disponibles" entre enero y julio, aun cuando en junio la autoridad monetaria redujo su intervención para aliviar la presión sobre la divisa, en un mes en el que el tipo de cambio mayorista avanzó más de 5 % y se ubicó por encima de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

La compra de USD 345 millones es la mayor desde los USD 532 millones adquiridos diez días atrás y se produce en una jornada en la que el dólar mayorista volvió a marcar un máximo nominal histórico, al cerrar en $1497 tras subir $8 en el día y $19 en la semana.

En paralelo, las reservas internacionales brutas volvieron a ubicarse por encima de los USD 49.000 millones. El stock cerró en USD 49.183 millones, tras un incremento diario de USD 499 millones explicado principalmente por las compras de divisas y por la mejora en la valuación de algunos activos que integran el balance del Central. (NA)