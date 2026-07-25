En vivo: Franco Colapinto prueba por última vez antes de la clasificación del Gran Premio de Hungría

Con Franco Colapinto en acción, se realiza en estos momentos la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El argentino (Alpine) busca mejorar sus sensaciones tras un viernes complicado, dónde sufrió un despiste en la segunda tanda de entrenamientos en el circuito de Hungaroring.

Además, no había girado en el práctica inicial ya que su lugar lo ocupó Paul Aron, piloto de reserva de la escudería.

Mientras que el más veloz de la tercera sesión de entrenamientos libres fue Charles Leclerc (Ferrari), quien estableció un tiempo de giro al circuito de 4,381 kilómetros de 1m19s/075 con cubiertas blandas. En segundo lugar finalizó Max Verstappen (Red Bull) a +0.484 del líder y en tercer puesto quedó Lewis Hamilton (Ferrari), a 0.543 de la punta.

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Luego de una hora de práctica se realizará la clasificación a partir de las 11, de cara al GP del domingo, que se pondrá el marcha a las 10.

*El minuto a minuto de la PL3

-8:00hs: Ahora manda Lando

Norris (McLaren) marca el ritmo con 1:19:062.

-7:56hs: Vuelve la acción

Tras la bandera roja se reanuda la acción en el circuito, con 34 minutos para continuar en pista.

-7:50hs: ¡Bandera roja!

Se para la acción en pista, por un despiste del mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

-7.48hs: Oscar marca el ritmo

Piastri (McLaren) realizó la vuelta más rápida, girando en 1:19: 918.

-7.44hs: Sigue mejorando Franco

Colapinto continúa sigue optimizando su vuelta y ahora giró en 1:21:132.

-7.38hs: Segundo parámetro para Colapinto

En su segunda vuelta cronometrada, Franco giró en 1:21:747.

-7:36hs: Primer giro para Franco

El piloto argentino fue el primero en cerrar vuelta y lo hizo en 1:22:464, para tener como primera referencia en la práctica libre.

-7:32hs: Franco abre la pista

Colapinto fue el primer piloto en salir a girar en el trazado, para aprovechar al máximo la hora de entrenamiento, tras un viernes más que complicado.

-7:30hs: ¡A girar!

Con Franco Colapinto (Alpine), los pilotos cuentan con hora para probar los autos antes de la clasificación.