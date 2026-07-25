Puede fallar: demolerán una obra de Massimilano Fuksas a 15 años de construida

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Massimiliano Fuksas (1944) es un arquitecto italiano de renombre mundial, con obras relevantes en todo el planeta, un arquitecto de marca. Sin embargo, le toca ahora ser parte de un hecho singular: demolerán el edificio que diseñó en Tiflis, ciudad capital de Georgia, en la costa del mar Negro, sin que jamás se haya puesto en uso.

Diseñado como símbolo de modernización, se trata de un centro cultural que lleva más de una década sin uso alguno. La decisión de demolerlo cierra la historia del controvertido proyecto y abre un debate sobre el destino de grandes obras que quedan sin una visión política.

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Terminado en 2012 con una inversión de 40 millones de euros, el lugar fue concebido como sala de conciertos dentro del programa urbano impulsado por el presidente Mikheil Saakashvili a partir de una serie de proyectos arquitectónicos de diseñadores internacionales.

Terminado en 2012, el cambio de gobierno detuvo el programa y el complejo quedó sin destino. Durante los años siguientes se vendió a privados que propusieron su reutilización, aunque ninguno devolverle su función original.

En 2025, la muerte accidental de un adolescente dentro del recinto volvió al edificio al debate. El alcalde Kakha Kaladze declaró que el complejo podía ser demolido. «Se trata de una propiedad privada, un edificio inservible. Un basurero en muy mal estado. Por eso dimos el visto bueno a esa intervención”. Liberado el terreno daría lugar a la construcción de un complejo hotelero.

Fuksas ha pedido que se busque un uso alternativo al edificio y afirmó haber intentado ponerse en contacto con las autoridades de Tiflis y los propietarios del edificio, sin haber recibido respuesta.

“Queremos preservarlo, evitando una demolición prematura e irreversible. Tiflis aún tiene la oportunidad de transformarlo en un símbolo de regeneración, innovación y apertura”, declaró el estudio, sin obtener ningún tipo de respuesta.