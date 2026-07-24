Denunciado por agresión sexual, destituyeron al fiscal general de la Corte Penal Internacional

La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió destituir al fiscal general Karim Khan, acusado de agresión sexual por una integrante de su equipo de trabajo.

Fue en una votación secreta realizada durante una reunión extraordinaria celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Un total de 82 de los 125 Estados miembros de la CPI votaron a favor de remover al jurista británico de 56 años, superando ampliamente el mínimo de 63 votos requerido para aprobar la medida.

En este contexo, Khan rechazó las acusaciones y anunció que impugnará la decisión por las vías legales disponibles. “El señor Khan impugnará la legalidad y la justicia de la decisión mediante todos los mecanismos legales disponibles”, escribió en la red social X su abogado, Tayab Ali. El letrado reiteró que su cliente niega los hechos que se le atribuyen.

Khan había dejado sus funciones en mayo de 2025 para concentrarse en su defensa, luego de que se abriera una investigación por una denuncia presentada por una compañera de trabajo. El mes pasado, además, fue suspendido por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, un órgano directivo de la CPI integrado por 21 miembros que convocó la reunión en la que finalmente se resolvió su destitución.

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La denunciante, identificada públicamente como Sarah, una abogada de origen malasio, brindó recientemente una entrevista a CNN en la que relató detalles de los presuntos hechos. La mujer aseguró haber sido víctima de una “escalada de intentos” de agresión y afirmó que la relación jerárquica con Khan impedía cualquier posibilidad de consentimiento.

“Es imposible que exista consentimiento cuando hay un desequilibrio de poder de tal magnitud. Lo que mucha gente no entiende es que el señor Khan no era sólo mi jefe, sino el jefe de todo el mundo”, declaró. (TN)