Un joven de 25 años fue aprehendido tras agredir a su expareja en la vía pública

Un joven de 25 años fue aprehendido esta madrugada luego de agredir a su expareja en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de Brown y 1810, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre la situación.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que Axel Elián Vega había hecho descender de un Uber por la fuerza a una mujer de 30 años, provocándole lesiones compatibles con hematomas en una pierna y en la mano izquierda, además de ocasionar daños en una mochila de su propiedad.

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A partir de un operativo cerrojo, el personal del Comando de Patrullas logró localizar y aprehender a Vega en la esquina de Brown y Morel, siendo trasladado a la dependencia policial correspondiente.

La víctima instó la acción penal y las actuaciones quedaron a cargo de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la carátula "Lesiones y aprehensión en el marco de la Ley 12.569".

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