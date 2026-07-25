El mercado municipal comienza a perfilar su futuro

A cuatro años del cierre del mercado Municipal el municipio avanzará con la puesta en valor del edificio que permita su reapertura y agregue un valor a todo ese sector.

Las catástrofes climáticas sufridas por la ciudad –temporal e inundación—postergaron esa tarea, pero poco a poco se retoma la agenda pendiente, en parte teniendo a la vista el 2028, bicentenario de la ciudad.

Resulta interesante el avance tenido a partir de la terminación del proyecto ejecutivo, documentación técnica necesaria para licitar la obra.

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Ese trabajo ha sido financiado por la provincia y permitió desarrollar el proyecto ganador del concurso de ideas realizado hace dos años, respetando sus lineamientos y ajustando las cuestiones necesarias para llevarlo a la realidad.

Otra decisión importante es la de involucrar al sector privado para la materialización del proyecto, que sean particulares quienes aporten los recursos necesarios a cambio de ser concesionarios del lugar, con usos definidos en el pliego de condiciones.

La idea fuerte es la de convertirlo en un espacio gastronómico, concentrando propuestas relacionadas con ese rubro.

El tercer componente de impacto urbano positivo es la remodelación de la plaza Ricardo Lavalle, un espacio hoy degradado, con poco uso y claramente poco relacionado con su entorno.

El lugar será intervenido de manera integral, de modo de abrirlo a la calle y ponerlo en relación directa con el mercado, de modo que funcionen como una unidad.

Tratado como conjunto, no sólo modificará su funcionamiento sino que potenciará el carácter actual del área desde el punto de vista inmobiliario.

De cumplirse los plazos previstos, la obra estará terminada en dos años, la ciudad recuperará un sitio emblemático que ha perdido presencia y sacará provecho de un sector de enorme potencial.