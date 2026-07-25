El puente Alsina, casi terminado

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 66 años, en julio de 1960, se daban los toques finales a la construcción del puente vehicular sobre el arroyo Napostá, a la altura de calle Alsina, obra clave para la conectividad y el desarrollo urbano de la ciudad.

La visita del intendente municipal, Haroldo Casanova, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Víctor J. Puente, al lugar de los trabajos daba cuenta de la inminente puesta en operatividad. La construcción, a cargo de la empresa de Abel y Rubén Pie, tenía un 80% de avance, con lo cual se especulaba su terminación en un par de semanas.

Más allá de parecer una obra menor, su ejecución demoró 32 años. La primera propuesta data de abril de 1928, cuando llegó a la ciudad el ministro de Marina de la Nación, Manuel Tomás Domecq García, y junto al gobernador bonaerense Valentín Vergara, colocaron la piedra fundacional del hospital Español, el cual se planteó construir en el barrio La Falda. En ese contexto, el puente era clave para acceder al futuro establecimiento.

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Lo cierto es que el hospital finalmente se construyó en calle Estomba, y pasaron décadas y decenas de gestiones hasta que recién en 1955, siendo intendente Santiago Bergé Vila, se licitara la obra. Iniciados los trabajos, la empresa adjudicataria abandonó las tareas. No fue hasta 1958 que se volvió a licitar para poner en marcha la obra en enero de 1960.

El presidente Frondizi a bordo de un Cadillac da por habilitado el puente, 1961

Sin embargo, una vez más se complicó la historia: las autoridades del ferrocarril Roca no dieron el visto bueno para el paso sobre las vías. Hubo que esperar dos años más para que finalmente en enero de 1962 quedase habilitado el puente.

Ese acto inaugural le correspondió al presidente de la Nación, Arturo Frondizi, quien de vista en Bahía Blanca, lo cruzó –sin detenerse—a bordo de un automóvil Cadillac modelo 1947.

La vida del puente fue efímera. En la década del 80 fue demolido como parte de la obra de entubado del arroyo. No está más.