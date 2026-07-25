Gonzales Chaves: secuestraron cocaína, armas y más de $3,7 millones en cuatro allanamientos

Dos hombres fueron detenidos este viernes durante cuatro allanamientos realizados en Adolfo Gonzales Chaves, en el marco de una investigación por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En los procedimientos también se secuestraron marihuana, cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició en noviembre de 2025 con intervención de la UFIJ Nº 16, luego de que se recibiera información sobre presuntos puntos de venta de estupefacientes al menudeo en la planta urbana de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por la Estación de Policía Comunal Tres Arroyos Primera, durante la pesquisa se realizaron tareas de campo, análisis de comunicaciones, videovigilancia, informes bancarios y recepción de testimonios. Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº 1 de Tres Arroyos ordenó cuatro allanamientos y dos detenciones.

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Los operativos fueron llevados a cabo por efectivos de las estaciones de Policía Comunal de Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves, el Escuadrón de Caballería de Tres Arroyos, la Subdelegación de Investigaciones, la Delegación Departamental de Tráfico de Drogas Ilícitas de Tres Arroyos y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Necochea.

El primer allanamiento se realizó en una vivienda de Sáenz Peña al 100, donde fue detenido Luis Mario Cuervo Arango, de 54 años. En el lugar se secuestraron 47 gramos de marihuana, $3.680.000 en efectivo, dos teléfonos celulares, una tablet y una balanza digital.

El segundo procedimiento tuvo lugar en Arturo Illia al 500. Allí fue detenido Roberto Gastón Funes, de 43 años. Los efectivos incautaron 2,8 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares y $55.000 en efectivo.

El tercer allanamiento se concretó en un domicilio de Juan Elicagaray al 500, residencia de una mujer de 79 años identificada como Susana Montes, madre de Cuervo Arango. En esa vivienda se secuestraron 534,1 gramos de marihuana, 2,1 kilogramos de bicarbonato, una balanza digital, un teléfono celular, dos CPU y $20.400 en efectivo.

Además, fueron incautadas una carabina calibre .22 marca Mahely, una escopeta calibre .44/40 marca Winchester, una escopeta calibre .32 sin marca ni numeración y 13 cartuchos calibre .32.

El cuarto procedimiento se desarrolló en una vivienda de la primera cuadra de Vélez Sarsfield, donde reside Ludmila Rodríguez, de 44 años, quien cumple prisión domiciliaria por otra causa. Allí se secuestraron dos teléfonos celulares, una notebook, $27.500 en efectivo y diez recortes de nylon.

Como las armas halladas durante los allanamientos carecían de documentación, la Policía inició actuaciones por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves.

Los detenidos fueron trasladados y quedaron alojados en la comisaría de Tres Arroyos, a disposición de la Justicia.