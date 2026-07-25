Falleció Horacio Muratore, histórico dirigente argentino y quien fuera presidente de FIBA

Se conoció esta mañana el fallecimiento de Horacio Muratore, quien fuera un histórico dirigente del básquetbol nacional e internacional.

El tucumano tenía 74 años y fue uno de los destacados colaboradores de la disciplina en nuestro país y también trascendiendo fronteras.

Durante su carrera como dirigente llegó a ser el único argentino en presidir la Federación Internacional de Básquet (FIBA) entre 2014 y 2019 y también fue la máxima autoridad a nivel nacional, comandando la Confederación Argentina de Básquet (1992-2008).

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También tuvo un destacado paso por la Federación de Tucumán, CAB, CONSUBASQUET y FIBA Américas.

Una de sus visitas a nuestra ciudad fue durante la realización del FIBA Américas U16, disputado en el 2015 en Osvaldo Casanova.

"Está todo perfecto. Muy contento por la organización, los chicos se merecen un torneo de esta categoría. Es importante por el efecto multiplicador que causa. Es una fiesta", le comentó a La Nueva. en el inicio del certamen.

*Despedidas