En vivo: Franco Colapinto se metió en Q2 y va por más en la clasificación

Franco Colapinto (Alpine) avanzó a la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Hungría, que se realiza en estos momentos en en el circuito de Hungaroring, correspondiente a la fecha 11 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Los 22 pilotos de la parrilla buscan su mejor lugar de cara a la carrera principal de mañana, que se pondrá en marcha a las 10.

Antes de la Qualy, el piloto argentino mejoró las sensaciones tras un viernes algo complicado, en el que se despistó en su única tanda de entrenamientos.

En la Práctica Libre 3 de esta mañana, Franco terminó 14° luego de una hora de sesión, en el que Lando Norris (McLaren) fue el más veloz y su compañero de equipo, Pierre Gasly, culminó 12°.

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*El minuto a minuto de Clasificación

-11:25hs: ¡En marcha la Q2!

Con 16 pilotos en carrera, entre ellos Franco Colapinto (Alpine), se larga la segunda tanda de clasificación. Sólo 10 pilotos superarán el corte a Q3.

-11:20hs: ¡Franco a Q2!

El piloto argentino (Alpine) terminó 14° y logró pasar el corte entre los 16 mejores, en el que el campeón del mundo Lando Norris fue el más veloz.

Los que no lograron avanzar y terminaron del 17° al 22° lugar fueron: Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) y Sergio Pérez (Cadillac).

Además, por primera vez en la temporada el español Fernando Alonso (Aston Martin) logró avanzar a la Q2.

-11:11hs: Subió Norris

El campeón del mundo (McLaren) trepó a la primera colocación, marcando un tiempo de 1:18:277.

-11:09hs: Primer giro de Franco

Colapinto (Alpine) realizó su primera vuelta cronometrada, trepando hasta el quinto lugar, a 1.605 de Verstappen.

-11.07hs: Aviso de Max

Verstappen (Red Bull) marca el mejor registro (1:18:656) en el inicio de la Q1.

-11.00hs: Arrancó la Qualy

Los 22 pilotos buscarán pasar el primer corte hacia la Q2.