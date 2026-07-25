Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 26 de julio en Bahía Blanca

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona esta domingo 26 de julio una temperatura mínima de siete grados centígrados y una máxima de 13.

En la mañana el tiempo se encontrará frío con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad leve del sector Sudeste y la visibilidad será buena.

Por la tarde, tendremos tiempo fresco y nuboso. El viento presentará intensidad leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y nuboso. Descenso de temperatura. Viento leve del Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 8/11.-

ZONA VENTANIA: Frío con nubosidad variable a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 4/13.-

GUAMINI: Frío, bancos de niebla a fresco con nubosidad variable. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste rotando a Este. Temperatura 8/17.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío con nubosidad variable. Descenso de temperatura. Viento leve del Oeste rotando al Este. Temperatura 4/11.-

NEUQUÉN: Nuboso con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Noreste. Temperatura 7/12.-