Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 26 de julio en Bahía Blanca
Satelmet pronostica para este domingo una temperatura máxima de 13 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona esta domingo 26 de julio una temperatura mínima de siete grados centígrados y una máxima de 13.
En la mañana el tiempo se encontrará frío con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad leve del sector Sudeste y la visibilidad será buena.
Por la tarde, tendremos tiempo fresco y nuboso. El viento presentará intensidad leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.
La noche será fría con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y nuboso. Descenso de temperatura. Viento leve del Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 8/11.-
ZONA VENTANIA: Frío con nubosidad variable a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 4/13.-
GUAMINI: Frío, bancos de niebla a fresco con nubosidad variable. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste rotando a Este. Temperatura 8/17.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío con nubosidad variable. Descenso de temperatura. Viento leve del Oeste rotando al Este. Temperatura 4/11.-
NEUQUÉN: Nuboso con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Noreste. Temperatura 7/12.-