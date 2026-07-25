Acusan a un hombre de robar en un kiosco y una farmacia: fue detenido en la Terminal

Un hombre de 33 años fue aprehendido esta madrugada cuando intentaba abordar un colectivo de larga distancia en la terminal de ómnibus San Francisco de Asís, acusado de haber cometido al menos dos hurtos en comercios de la ciudad.

Según informaron fuentes oficiales, la detención se concretó alrededor de las 4:10, tras una investigación llevada adelante por personal del Destacamento Palihue y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Segunda, con apoyo del Centro Único de Monitoreo y cámaras de seguridad de la zona.

El sospechoso fue identificado como Sergio David Vallejos, de 33 años, quien fue reconocido por los investigadores como el presunto autor del hurto denunciado el viernes en el kiosco Korner Shop, ubicado en Fuerte Argentino 405, y de otro hecho ocurrido el pasado 17 de julio en la farmacia Avenida Alem.

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Durante el procedimiento, y en presencia de un testigo, los efectivos secuestraron perfumes, cremas, chocolates y las prendas de vestir que el acusado habría utilizado al momento de cometer los hechos investigados.

La causa quedó caratulada como "hurtos reiterados" y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El hecho en el kiosco

De acuerdo con la denuncia presentada por el propietario del comercio, el jueves cerca de las 12:10 un hombre ingresó al local, realizó una compra e intentó pagar con una tarjeta de débito, aunque la operación fue rechazada por falta de fondos.

Tras retirarse, los responsables del kiosco revisaron las cámaras de seguridad y advirtieron que el cliente había sustraído un kilogramo de panceta sin abonarlo.

A partir del análisis de las imágenes y las tareas de seguimiento, los investigadores lograron identificar al sospechoso, quien finalmente fue localizado horas más tarde en la Terminal cuando intentaba abandonar la ciudad. Durante la aprehensión también fueron secuestrados los perfumes vinculados al hurto cometido días atrás en la farmacia de Alem.