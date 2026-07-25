Romanelli y el título de Pacífico de Cabildo: "Los resultados vinieron de la mano del grupo que se formó"

Pacífico de Cabildo se quedó con el certamen Apertura en el fútbol Senior de la Liga del Sur. Tras derrotar en la final a Sporting 2 a 1, el defensor Diego Romanelli se refirió al logro de su equipo justo en el año centenario de la institución.

“Pudimos aportar nuestro granito de arena para representar de la mejor manera a la institución. No hay nada más lindo que poder compartir estos momentos con chicos que hacía mucho tiempo no compartía. El vestuario, el mate, las charlas y eso es lo que queda más allá del logro. Creo que los resultados vinieron de la mano del grupo que se formó", expresó en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

“Es un campeonato muy parejo, cada equipo tiene sus figuras, hay muy buenos jugadores y nosotros tuvimos lo nuestro. Poder compartir un equipo con jugadores como ‘Nacho’ Salas (Ignacio), el ‘Topo’ Angelini (Esteban), Lea Duelle, entre otros, es algo muy lindo y siempre aprendés de ellos”, agregó.

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“Fuimos de menor a mayor colectivamente. Mejoramos con el correr de los partidos y se sumaron algunos jugadores de mucha categoría que no estuvieron en el inicio. Nos dieron un salto de calidad en el tramo final”, sostuvo el lateral sobre el rendimiento colectivo.

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