Colapinto, tras ser 13° en la clasificación del GP de Hungría: "Creo que estaba para más"

Franco Colapinto analizó lo sucedido esta mañana, en la clasificación del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la fecha 11 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

"Fue una buena recuperación, creo que estaba para más, eso es lo que más bronca me da", entendió el argentino, quien largará en la 13° colocación la carrera de mañana, que se pondrá en marcha a las 10.

Además, analizó lo sucedido el viernes, que sufrió un despiste en la única práctica libre en la que salió a girar.

"Ayer no giré, di tres vueltas nada más. Fue una lástima. El auto estaba bastante lejos de la ventana que yo quería y al no poder cambiar cosas, para poner poder el auto como me gusta a mí", agregó.

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Volviendo a lo sucedido en la Clasificación, remarcó la siguiente: "La Q2 no fue buena, si bien la vuelta fue buena no hicimos un buen trabajo con las gomas, arranqué con las gomas muy bajas de temperatura".

"Creo que hice un buen trabajo personal para recuperarme", agregó.

También pensó en lo que vendrá mañana, con Lando Norris largando desde la pole position.

"Ojalá podamos ir para adelante", se ilusionó el pilarense.

No obstante, fue mesurado.

"El objetivo está claro: largar bien e ir para adelante. Es difícil pasar, pero ojalá salga un buen día", cerró Franco.