De palomita a la semifinal: Sociedad Sportiva pudo con Sporting en La Carrindanga (19-10)
El Blanco avanza en el Torneo del Interior B.
(Noticia en desarrollo)
Sociedad Sportiva se clasificó a semifinales del Torneo del Interior B de rugby, al superar este sábado a Sporting de Mar del Plata por 19 a 10.
El encuentro se llevó a cabo en La Carrindanga ante importante marco de público y contó con el arbitraje de Juan Moyano (Entre Ríos).
Al cabo del primer titempo el equipo bahiense se impuso por 7 a 3.
Los puntos del ganador llegaron por tries de Tomás Bermúdez (2m.), Patricio Cantalejos (56m.) y Renato Cantalejos (74m.) más dos conversiones de Mateo Köhler.
En la visita hubo un penal de Renato Abad (15m.) y try penal a los 46m.
Hubo tarjetas amarillas para Ignacio Lance y Patricio Cantalejos en Sociedad Sportiva y para Eliseo Estevan y Felipe Mayol en Sporting.
Con este resultado resta que UAR determine los cruces, fecha y localías de la próxima instancia.