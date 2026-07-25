De palomita a la semifinal: Sociedad Sportiva pudo con Sporting en La Carrindanga (19-10)

El try de palomita de Tomás Bermúdez que abrió la cuenta para Sociedad Sportiva. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

(Noticia en desarrollo)

Sociedad Sportiva se clasificó a semifinales del Torneo del Interior B de rugby, al superar este sábado a Sporting de Mar del Plata por 19 a 10.

El encuentro se llevó a cabo en La Carrindanga ante importante marco de público y contó con el arbitraje de Juan Moyano (Entre Ríos).

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Al cabo del primer titempo el equipo bahiense se impuso por 7 a 3.

Los puntos del ganador llegaron por tries de Tomás Bermúdez (2m.), Patricio Cantalejos (56m.) y Renato Cantalejos (74m.) más dos conversiones de Mateo Köhler.

En la visita hubo un penal de Renato Abad (15m.) y try penal a los 46m.

Hubo tarjetas amarillas para Ignacio Lance y Patricio Cantalejos en Sociedad Sportiva y para Eliseo Estevan y Felipe Mayol en Sporting.

Con este resultado resta que UAR determine los cruces, fecha y localías de la próxima instancia.