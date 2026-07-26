Juani Tattoo: paredes que se transforman en homenajes

Con proyectos que incluyen a Belgrano, René Favaloro y Diego Maradona, su arte busca unir fútbol, historia y cultura argentina. Juan Ignacio Inostroza, más conocido como “Juani Tattoo”, es tatuador de profesión y muralista por pasión. En los últimos meses, sus obras comenzaron a transformar esquinas de Bahía Blanca en espacios de homenaje y encuentro.

Cómo cambió la esquina

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“Los hice solo, pero siempre acompañado. Pedí autorización a los dueños de las paredes y elegí lugares cercanos porque vivo por acá”, explica sobre sus primeros murales. El primero fue de Lionel Messi en las calles Ricchieri y Fabián González, en el barrio Maldonado. El segundo, en la esquina de Santa Cruz y Enrique Julio, muestra al capitán argentino abrazando al bahiense Lautaro Martínez.

Foto gentileza: Elizabeth Quintana

La imagen, tomada de un partido de Eliminatorias, se viralizó en redes sociales y el domingo reunió a vecinos con banderas, fuegos artificiales y música en vivo.

"No lo puedo creer, tanto cariño. Viene gente de otros barrios a sacarse fotos todo el tiempo", cuenta Juani emocionado.

Aunque su oficio principal sigue siendo el tatuaje —con casi 7 mil seguidores en Instagram—, Juani proyecta nuevos murales.

"Ya tengo vistas algunas paredes más céntricas. Me pidieron presupuestos y no todos son de fútbol. Uno de los próximos será de Manuel Belgrano en la escuela del barrio y otro del doctor René Favaloro, en una salita barrial que se está reformando. Después vendrán proyectos más grandes. El Diego es un homenaje que tengo pendiente", anticipa.

A días de terminar la obra. Foto: Mariela Peralta

El orgullo bahiense por Lautaro Martínez también está presente. "Le teníamos fe a Lautaro siempre", recuerda, subrayando la emoción de ver al delantero en la Selección. Su trabajo, realizado de manera artesanal y sin proyector, se convirtió en símbolo de identidad barrial. "No tenía proyector, entonces lo hice así, casero fue todo", confiesa.

La reacción de los vecinos fue inmediata. "La gente está recontenta. Es lindo sentirse valorado por la gente y por el trabajo", asegura. Y resume: “Gracias por todo el apoyo de la gente, me ayudan a seguir creciendo en este arte", cerró.