Olimpo y Villa Mitre cierran la primera fase con la tranquilidad del objetivo cumplido

Olimpo y Villa Mitre cierran hoy la primera fase del Torneo Federal A, cuando disputen la fecha 18 de la Zona 4, tras la postergación del pasado fin de semana por la final del Mundial.

Ambos se presentarán desde las 15 y con la tranquilidad de saberse clasificados al Nonagonal Campeonato, que comenzará el próximo fin de semana.

El aurinegro recibirá a Santamarina de Tandil, con arbitraje de Enzo Gutiérrez.

Mientras que el tricolor visitará a Sol de Mayo, con contralor de Leandro Hartfiel.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, también a las 15, se medirán Brown de Madryn y Germinal de Trelew, con Ulises Jerónimo como arbitro.

La fecha, en tanto, comenzó el viernes con el empate entre Kimberley y Círculo Deportivo por 1 a 1.

El albiverde comenzó ganando con gol de Mauricio Miori (a los 62 minutos) y el "Papero" lo igualó con tanto de Marco Campagnaro (91m.).

*Los elegidos

Sin Agustín Stancato por llegar a la quinta amarilla y con algunos regresos, estos son los elegidos por Carlos Mungo para esta tarde:

-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández y Santiago Llanos.

-Delanteros: Nahuel Colmenares, Leandro Espejos, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

Villa Mitre, en tanto, tendrá varias novedades entre los elegidos.

Entre ellos, los juveniles Ekel Sastre (ya estuvo citado ante Brown de Madryn), Juan Bautista Barreto (categoría 2003) y el volante Costanzo Palacio (2007). Además, del delantero Julián Monteverde.

Asimismo regresa el defensor Santos Bacigalupe, tras purgar la suspensión por cinco amarillas.

Quienes no estarán son Thiago Pérez (salió con una molestia en el entretiempo ante Brown) y Bruno Benítez. Tampoco el reciente refuerzo, el colombiano Oswaldo Valencia, quien se sumó esta semana proveniente de la Reserva de River.

De esta manera, los elegidos por Diego Cochas son:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Diego Avit, Marcos Pinto, Sastre, Ulises Olguín, Marcos Escobar, Bacigalupe y Barreto.

-Volantes: Carlos Battigelli, Valentino Valeri, Víctor Ayala, Nicolás Cavagnero, Aguirre y Palacios.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Santiago Gómez y Monteverde.

*Cómo sigue

Este lunes desde las 15 se sorteará el fixture del Nonagonal donde Olimpo, Villa Mitre, Kimberley y Alvarado cruzarán con los 4 primeros de la Zona 3 y con el equipo clasificado como mejor quinto de las zonas integradas por nueve clubes (2, 3 y 4).

De momento, los clasificados de la Zona 3 son Cipolletti y Argentino de Monte Maíz, por lo que aún restan tres lugares por definirse.

En esa instancia, todos se enfrentarán a una ronda, clasificando los cuatro primeros a los playoffs (cuartos de final) por el primer ascenso y los cinco restantes seguirán su camino por la Reválida.

El Nonagonal se pondrá en marcha el venidero domingo 2 de agosto y, además, se agregó una fecha entresemana (el miércoles a las 19), por la postergación de la primera fase.

*La tabla

1°) Olimpo, 28 puntos; 2°) Alvarado, 27; 3°) Kimberley, 25; 4°) Villa Mitre, 22; 5°) Germinal, 18; 6°) Sol de Mayo, 17; 7°) Brown de Madryn, 14; 8°) Santamarina 13 y 9°) Círculo Deportivo, 12.

*Los cuatros primeros de la tabla avanzaron al Nonagonal campeonato.