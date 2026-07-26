Exportaciones de granos: Bahía Blanca cerró el semestre con una suba del 19 por ciento

El complejo portuario de Bahía Blanca cerró el primer semestre de 2026 con un crecimiento significativo en sus embarques de granos y subproductos. Entre enero y junio salieron por sus terminales 6.488.039 toneladas, un volumen que resultó 19% superior al registrado durante el mismo período del año anterior.

Los números confirman el buen nivel de actividad que mantuvo el sector agroexportador durante la primera mitad del año, aun cuando junio mostró una desaceleración respecto del ritmo alcanzado en otros meses de 2026.

Durante el sexto mes del año se embarcaron 942.440 toneladas de granos y subproductos, un 7% más que en junio de 2025. Sin embargo, pese a esa mejora interanual, se trató del segundo mes de menor volumen despachado en lo que va del año.

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La caída de los embarques de trigo explicó buena parte de ese comportamiento, mientras que otros productos, especialmente el maíz, el poroto de soja, la cebada y el girasol, sostuvieron la actividad de las terminales.

Los datos corresponden al último informe de movimiento portuario elaborado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca y permiten trazar una radiografía no solo de cuánto se exportó, sino también de qué productos salieron, hacia dónde fueron y cómo llegaron las cargas hasta el puerto.

El maíz volvió a ocupar un lugar central. Durante junio se embarcaron 515.803 toneladas del cereal, que concentraron el 54,7% de todos los despachos del mes.

En otras palabras, más de una de cada dos toneladas de granos y subproductos que salieron de las terminales bahienses durante junio correspondieron a maíz.

Vietnam fue el principal comprador, con el 47% de esos envíos, seguido por Arabia Saudita y Malasia, que recibieron cada uno el 21%.

El poroto de soja se ubicó en segundo lugar, con 187.659 toneladas y una participación cercana al 20% sobre el movimiento mensual.

En este caso, la concentración de los destinos resultó todavía mayor: China absorbió el 90% de los embarques y Perú recibió el 10% restante.

La cebada aportó uno de los datos más destacados del informe. En junio se despacharon 104.696 toneladas, equivalentes al 11,1% del total mensual.

El volumen significó un crecimiento del 205% respecto de junio de 2025, una variación que ubicó al cereal entre los productos de mejor desempeño interanual durante el mes.

China recibió el 72% de esas exportaciones de cebada y Brasil concentró el 28% restante.

De esta manera, maíz, soja y cebada explicaron buena parte de los embarques realizados desde el complejo portuario durante junio.

El mapa de destinos volvió, al mismo tiempo, a poner en evidencia la importancia que tienen los mercados asiáticos para el comercio exterior canalizado a través de Bahía Blanca.

China encabezó el ranking general de compradores con el 26,3% de las cargas despachadas durante junio, seguida muy de cerca por Vietnam, con el 25,9%.

Más atrás se ubicaron Arabia Saudita, con una participación del 11,6%, y Malasia, con el 11,4%.

Entre los cuatro destinos concentraron una porción ampliamente mayoritaria del movimiento mensual y mantuvieron el mismo orden que habían registrado durante mayo.

Otro de los datos que sobresale al analizar la primera mitad del año es la recuperación de las exportaciones de semilla de girasol.

Entre enero y junio de 2026 se embarcaron 105.086 toneladas, una cifra que adquiere mayor dimensión cuando se la compara con las 27.500 toneladas exportadas durante todo 2025.

Es decir que, en apenas seis meses, el volumen de semilla de girasol despachado desde Bahía Blanca fue casi cuatro veces el registrado a lo largo de todo el año pasado.

Solo durante junio se exportaron 20.464 toneladas, que tuvieron como destino Portugal.

El movimiento del complejo agroexportador se completó con otros productos. Durante el mes también salieron 28.650 toneladas de aceite de girasol, 43.403 toneladas de trigo y 41.765 toneladas de malta, entre otras cargas.

Pero el nivel de actividad portuaria no solo puede medirse a partir de lo que sale por vía marítima. El informe también aporta datos sobre el ingreso de mercadería a las terminales y muestra un crecimiento todavía mayor al registrado en los embarques.

Entre enero y junio ingresaron al complejo 7.171.065 toneladas, un 25% más que durante el mismo período del año anterior.

En junio, puntualmente, arribaron 976.830 toneladas. En este caso, el volumen resultó 10% inferior al registrado en igual mes de 2025.

Las perspectivas inmediatas, además, anticipan la continuidad de la actividad.

El relevamiento consignó 497.093 toneladas anunciadas para embarcar hasta el 2 de agosto, con una marcada presencia del maíz.

De esta manera, Bahía Blanca completó la primera mitad de 2026 con números positivos para su complejo agroexportador.

Aunque junio mostró una moderación respecto de otros meses del año, el balance acumulado dejó 6,48 millones de toneladas de granos y subproductos embarcadas y una mejora interanual del 19%.