The Guardian cuestionó a Milei tras su viaje a Brasil y lo calificó de “representante de Trump"

Milei y el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas. (Foto Presidencia)

El diario británico The Guardian cuestionó al presidente Javier Milei, luego de su viaje a Brasil para reunirse con Flávio Bolsonaro, y lo calificó como "representante" de su par estadounidense, Donald Trump.

El prestigio diario publicó un artículo escrito por su corresponsal en América Latina, Tiago Rogero, el cual se refirió a los intentos que trazó Milei para establecerse como el líder de la región latinoamericana, en referencia a los viajes que realiza el mandatario por los países en donde los gobiernos son de derecha. Rogero entrevistó a distintos sujetos argentinos que indagaron sobre el liderazgo que intenta crear Milei.

"El autodenominado libertario ha justificado los viajes como los de 'un presidente dispuesto a abrirse al mundo, que busca triplicar el comercio del país'. Sin embargo, los analistas señalan el momento en que se producen: en medio de su caída de popularidad en el país, la gira llega tras una ola de victorias de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de toda América Latina", explica el medio británico.

En ese sentido, el artículo sostiene que las visitas de Milei responden a una necesidad de mantener el "respeto" con Trump y "evitar cualquier intento de ecliparlo".

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"Cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025, Milei tenía relativamente poca competencia por su favor en América Latina, donde había menos de una docena de presidentes de extrema derecha en el poder, entre los que destacaba Nayib Bukele (El Salvador). Trump describió a Milei como su 'presidente favorito'", indica The Guardian.

"Sin embargo, desde entonces, candidatos de derecha o de extrema derecha han ganado las siete elecciones presidenciales celebradas en la región, y se ha acusado al presidente de Estados Unidos de intentar influir en algunas de ellas. Casi todos los ganadores también interactuaron con Milei durante sus campañas mediante intercambios públicos de elogios o videollamadas", afirma.

Milei tiene en agenda asistir a las asunciones presidenciales de Keiko Fujimori (Perú), el 28 de julio, y Abelardo de la Espriella (Colombia), el 7 de agosto.

El sociólogo y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian, detalló en el artículo que todos los líderes de derecha "ven a Milei como una especie de representante de Trump, que es quien realmente manda".

"No quieren quedar bajo ningún liderazgo argentino. Es Milei quien lo intenta, pero no existe un entusiasmo especial por seguirlo", asevera Tokatlian y agrega: "Nunca vi a Milei mostrar mucho interés en las visitas oficiales a otros países. Lo que le interesa son las figuras del mundo de las grandes empresas tecnológicas y de la extrema derecha, pero en ninguno de los dos casos existe un interés real en iniciar negociaciones comerciales".

Por último, el investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Ariel Goldstein, se refirió al camino que transita el mandatario para llegar a la reelección en 2027, el cual "dista mucho de estar despejado".

"Aunque la inflación ha disminuido, también lo ha hecho el poder adquisitivo, mientras que el desempleo y la informalidad laboral han aumentado. Además, su gobierno se ha visto golpeado por diversos escándalos de corrupción", precisó en la entrevista con Rogero. (N/A)