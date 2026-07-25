Cierre del Paso Cristo Redentor: cómo será el operativo para liberar a los 1.500 camiones varados por la nieve

Cientos de camiones varados en Mendoza por el cierre del Paso Cristo Redentor. (Foto: X / @miradorvirtual)

El temporal de nieve que afecta a la cordillera de los Andes mantiene cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor, que une Argentina y Chile, y dejó a más de 1.500 camiones varados en distintos puntos del corredor bioceánico.

Ante la prolongación de la interrupción, el Gobierno de Mendoza pondrá en marcha un operativo especial de contención para el transporte pesado.

El cierre del paso fronterizo se mantiene desde hace 10 días consecutivos debido a las condiciones meteorológicas adversas.

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Según anticiparon las autoridades, las nevadas podrían continuar hasta el jueves 6 de agosto, por lo que la reapertura todavía no tiene fecha confirmada.

Dónde están los camiones varados

De acuerdo con el último relevamiento oficial, son 1.550 los vehículos de carga afectados por la interrupción del tránsito. Para evitar el colapso de la Ruta Nacional 7, las autoridades distribuyeron a los transportistas en diferentes puntos estratégicos.

En la zona de alta montaña permanecen alrededor de 580 camiones, ubicados en sectores como Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI) y estaciones de servicio.

Además, unos 70 vehículos están en Red Mercosur, mientras que cerca de 900 fueron trasladados a paradores del llano, entre Eloy Guerrero y La Paz.

El protocolo provincial establece que la asistencia está destinada principalmente a los camiones de carga internacional.

En tanto, los vehículos con base en Mendoza fueron derivados a las instalaciones de sus propias empresas para liberar espacios y ordenar la logística.

Cómo será el operativo cuando reabra el paso

Las autoridades anticiparon que la reapertura del Cristo Redentor no significará el regreso inmediato a la normalidad. Una vez habilitado el tránsito, se estima que serán necesarios entre cinco y seis días para descongestionar la acumulación de camiones.

El proceso estará condicionado por el horario de circulación invernal, que permite el paso durante una ventana aproximada de 12 horas diarias. En condiciones habituales, el corredor puede habilitar entre 500 y 600 camiones por día, aunque el volumen acumulado obligará a implementar una salida gradual.

Para organizar el flujo, el Gobierno mendocino instalará zonas de contención, conocidas como “pulmones”, sobre la Ruta Nacional 7. Estos espacios estarán ubicados en el acceso a la Refinería de Luján de Cuyo y en el cruce con la Ruta Provincial 84, con capacidad para albergar alrededor de 700 camiones.

Desde allí, los vehículos serán liberados de manera progresiva hacia la cordillera en períodos organizados de cinco a seis horas, con el objetivo de evitar nuevos congestionamientos. (TN)