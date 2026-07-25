Milei: “Flavio Bolsonaro es el único capaz de parar a Lula”

El Presidente Javier Milei convocó hoy al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y elegir pensando en las generaciones venideras. “Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó al participar del acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro. Las elecciones presidenciales en el país vecino serán el 4 de octubre próximo.

Milei fue uno de los principales oradores en la Convención Nacional del Partido Liberal, que tuvo lugar esta mañana en San Pablo, hasta donde viajó anoche junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

En su discurso, el Presidente Milei aseveró que la Argentina ha sufrido las consecuencias de tomar el camino del socialismo y precisó que “hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza”. Agregó que “porque hemos padecido, no queremos que otros padezcan. Por eso, parte de nuestra misión como Gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina, y todavía peores”.

Asimismo, aseguró que “lo hemos hecho en visitas a otros países, en foros y organismos internacionales y donde sea que hayamos tenido la oportunidad, y lo seguiremos haciendo. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio, en todas partes, contra las mentiras del socialismo”.

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La visita del Presidente a San Pablo comenzó esta mañana con un encuentro con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, tras lo cual recibió la Condecoración de la Orden de Ipiranga, máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo.

A continuación, los principales conceptos del discurso:

“Es un gran placer para mí estar en este país, entre quienes comparten mi pasión por las ideas de la libertad, y eso cobra especial relevancia en tiempos como este, cuando toda una nación se debate entre la liberación o una prolongación de su sometimiento al zurdo”.

“Nos dejaron pobres y solos, en un mundo que cambia cada día a velocidades más vertiginosas, en donde cada día perdido bajo el viejo modelo nos dejaba más y más atrás. Nos habían condenado a la ruina”.

“El camino al socialismo es siempre, y en todo lugar, el camino al totalitarismo, porque el socialista tiene que usar todos los medios a su alcance para negar una realidad que demuestra que sus ideas son falsas, nocivas y destructivas”.

“Hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección: Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y, esperemos que en octubre, sea también Brasil, liberal”.

“Este modus operandi es el mismo en toda la región: causar un desequilibrio económico con el objetivo cortoplacista de retener votos para no perder el poder en las siguientes elecciones. Luego, cuando pierden, asume la derecha, que debe solucionar todos estos problemas.”

“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Kuka; acá, en Brasil, hoy tienen el riesgo Lula, y se refleja claramente en el mercado accionario”.

“Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso”.

“Como lo logramos en Argentina, confío en que Brasil podrá volver a ponerse de pie; eso es lo que Flávio (Bolsonaro) representa. Optando por las ideas de la libertad, volverán a ser testigos de una prosperidad a la altura de Brasil”.