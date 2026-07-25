Mercado inmobiliario: críticas hacia el enfriamiento del crédito hipotecario

El mercado de alquileres atravesó un giro drástico tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023. Según precisó el reconocido empresario inmobiliario Armando Pepe, la oferta de unidades destinadas a vivienda familiar pasó de apenas 355 propiedades a fines de diciembre de 2023 a más de 15.700 en la actualidad.

Consultado sobre la reactivación de la compraventa mediante créditos hipotecarios, Pepe indicó que el impulso inicial comenzado a mediados de 2024 se fue diluyendo hacia la segunda mitad de 2025.

Entre los principales factores determinantes, señaló el endurecimiento de las condiciones bancarias y la suba de las tasas de interés. Mientras que las líneas UVA históricas arrancaron con tasas adicionales del 4,5% al 7%, actualmente la oferta bancaria promedia entre el 6,5% y el 7,5% más UVA. "Los bancos tienen que bajar las tasas y flexibilizar las condiciones para que la gente vuelva a acceder al crédito", enfatizó el referente del sector.

Rechazo a la desregulación y críticas a las franquicias

En el tramo más picante de la entrevista, el empresario inmobiliario manifestó una firme oposición a las intenciones del Ministerio de Desregulación de eliminar la obligatoriedad de la colegiación profesional para el corretaje inmobiliario:

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Desprofesionalización: Advirtió que retirar el requisito de la carrera universitaria y la matrícula profesional significaría "ir 50 años para atrás", contrapuesto a las tendencias internacionales de regulación en países de la región como México o Chile.

Disputa con las franquicias: Pepe cargó además contra el esquema operativo de las franquicias internacionales en el país, señalando que utilizan la matrícula de un único profesional para cobijar a decenas de agentes sin relación de dependencia, motivo por el cual los distintos colegios del país mantienen acciones judiciales en curso. (N/A)