Mercado inmobiliario: críticas hacia el enfriamiento del crédito hipotecario
Así lo destacó el empresario inmobiliario Armando Pepe en declaraciones radiales.
El mercado de alquileres atravesó un giro drástico tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023. Según precisó el reconocido empresario inmobiliario Armando Pepe, la oferta de unidades destinadas a vivienda familiar pasó de apenas 355 propiedades a fines de diciembre de 2023 a más de 15.700 en la actualidad.
Consultado sobre la reactivación de la compraventa mediante créditos hipotecarios, Pepe indicó que el impulso inicial comenzado a mediados de 2024 se fue diluyendo hacia la segunda mitad de 2025.
Entre los principales factores determinantes, señaló el endurecimiento de las condiciones bancarias y la suba de las tasas de interés. Mientras que las líneas UVA históricas arrancaron con tasas adicionales del 4,5% al 7%, actualmente la oferta bancaria promedia entre el 6,5% y el 7,5% más UVA. "Los bancos tienen que bajar las tasas y flexibilizar las condiciones para que la gente vuelva a acceder al crédito", enfatizó el referente del sector.
Rechazo a la desregulación y críticas a las franquicias
En el tramo más picante de la entrevista, el empresario inmobiliario manifestó una firme oposición a las intenciones del Ministerio de Desregulación de eliminar la obligatoriedad de la colegiación profesional para el corretaje inmobiliario:
Desprofesionalización: Advirtió que retirar el requisito de la carrera universitaria y la matrícula profesional significaría "ir 50 años para atrás", contrapuesto a las tendencias internacionales de regulación en países de la región como México o Chile.
Disputa con las franquicias: Pepe cargó además contra el esquema operativo de las franquicias internacionales en el país, señalando que utilizan la matrícula de un único profesional para cobijar a decenas de agentes sin relación de dependencia, motivo por el cual los distintos colegios del país mantienen acciones judiciales en curso. (N/A)