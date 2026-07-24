Argentina consolida su recuperación aérea y cierra 2025 con 33,3 millones de pasajeros

La aviación argentina volvió a acelerar en 2025 y consolidó su posición como uno de los mercados más dinámicos de América Latina y el Caribe. Según el informe Argentina Aviation Insight 2025, elaborado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), el país transportó 33,3 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento interanual del 13,7% y reafirma a Argentina como el tercer mercado de la región por RPKs O&D, detrás de México y Brasil.

El documento destaca que la recuperación posterior a la pandemia se afianzó con fuerza en los últimos años, especialmente en el segmento internacional, que creció 18,9% frente a 2024 y alcanzó 15,9 millones de pasajeros.

Aunque el tráfico doméstico continúa siendo el mayor componente del mercado -con 17,4 millones de viajeros, equivalente al 52% del total-, la expansión internacional fue el principal motor del crecimiento durante 2025. El factor de ocupación global se ubicó en 83%, con niveles similares en ambos segmentos.

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La última década muestra una transformación profunda del mercado aéreo argentino. Entre 2014 y 2025, el tráfico doméstico pasó de 8,2 a 17,4 millones de pasajeros, con un crecimiento promedio anual del 6,1%, impulsado por la expansión de rutas nacionales, el desarrollo del modelo low-cost y la recuperación pospandemia.

En el mismo período, el tráfico internacional creció a un ritmo más moderado, pero desde 2022 exhibió una aceleración que permitió alcanzar 15,9 millones de pasajeros en 2025. La red aérea también se expandió: los pares de aeropuertos domésticos pasaron de 98 a 108, mientras que las conexiones internacionales aumentaron de 77 a 113, un salto del 47%.

En el plano regional, Argentina registró 98 mil millones de RPKs O&D, equivalente al 8% del total latinoamericano, y superó a Colombia pese a transportar menos pasajeros, debido a mayores distancias promedio de viaje: 3.300 kilómetros por vuelo O&D, frente a 1.785 kilómetros en el mercado colombiano.

El informe detalla que la estructura doméstica continúa fuertemente concentrada en Buenos Aires. Las diez rutas de mayor tráfico tuvieron origen o destino en el área metropolitana, con Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Bariloche y Buenos Aires-Mendoza como los principales corredores.

Aerolíneas Argentinas mantuvo su liderazgo con una participación del 58%, seguida por JetSMART (23%) y Flybondi (18%).

En el mercado internacional, Brasil se consolidó como el principal socio aéreo de Argentina, con 5,1 millones de pasajeros O&D, seguido por Chile, Estados Unidos y España.

América Latina y el Caribe concentraron el 67% del tráfico internacional, mientras que Europa representó el 17% y Norteamérica el 13%. Las rutas con mayor crecimiento fueron las que conectan Buenos Aires con Río de Janeiro, São Paulo y Santiago de Chile, además de Punta Cana y Ciudad de Panamá.

La carga aérea también mostró una estructura definida: Estados Unidos representó el 38% del total transportado, con 78.524 toneladas, más del doble que Brasil o Chile. España y México completaron los principales mercados, mientras que Uruguay registró el mayor crecimiento interanual, con un aumento del 47%.

En cuanto a flota y capacidad, la operación doméstica estuvo dominada por aeronaves de pasillo único, especialmente la familia Boeing 737, que concentró el 74% de los ASKs.

En el mercado internacional, las familias Airbus A320 y Boeing 737 explicaron más del 60% de la capacidad, mientras que los modelos de fuselaje ancho -A330, B777, B787 y A350- reflejaron el peso de las rutas de largo alcance hacia Europa y Norteamérica.

El turismo internacional por vía aérea también reforzó su rol económico, con 2,5 millones de visitantes ingresaron al país por avión en 2025, con una estadía promedio de 14 días y un gasto diario de USD 85.

Brasil fue el principal mercado emisor, seguido por Europa y el resto de América Latina.

Con estos indicadores, el informe concluye que la aviación argentina se consolidó en 2025 como un motor de conectividad, desarrollo y recuperación económica, con una estructura de mercado que combina expansión doméstica, dinamismo internacional y creciente relevancia para el turismo receptivo. (Fuente: NA).