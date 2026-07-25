Milei hablará este domingo en la Rural con poca expectativa de anuncios

En mayo pasado, el Gobierno anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada

El presidente Javier Milei hablará este domingo en el acto central de la Exposición Rural de Palermo, en un día inusual, ya que suele hacerse un sábado.

El viaje de Milei a Brasil para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro obligó a cambiar el día tradicional del acto principal de la exposición.

Antes de los discursos desfilarán los grandes campeones de las distintas razas, la maquinaria agrícola, los carruajes y las delegaciones tradicionalistas.

Milei volverá en el barrio de Palermo a ocupar el centro de una ceremonia donde no se esperan grandes anuncios, según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, y enfrió las chances de bajar retenciones.

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Una de las incógnitas estará en el palco oficial, ya que estaría invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada de Milei, y que el año pasado no asistió.

Aunque popularmente se la conoce como "la apertura de la Rural", la ceremonia marca en realidad el cierre institucional de la exposición.

En su discurso, el presidente de la Rural suele hacer un recorrido por lo ocurrido durante el último año, repasar las medidas adoptadas por el Gobierno, plantear los reclamos que todavía mantiene el sector y transmitir sus expectativas para los próximos meses.

Después habla el jefe de Estado, que suele aprovechar la tribuna de Palermo para responder con definiciones, anuncios o señales dirigidas al campo.

Más allá de la baja expectativa por los anuncios, algunos sectores a puntan a la eliminación del 5 % de derechos de exportación que todavía paga la carne vacuna de novillo.

Sería una decisión que tendría un costo fiscal cercano a los US$130 millones este año.También a los derechos de exportación en granos, el segmento de mayor peso económico dentro del sector agropecuario.

En mayo pasado, el Gobierno anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada y una reducción gradual desde enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.

Sectores ruralistas dicen que aunque el cronograma ya está definido, Milei podría aprovechar la Rural para acelerar alguna de esas rebajas.

El año pasado, Milei llegó al acto inaugural a bordo de una camioneta acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro Caputo, en medio de una fuerte ovación.

La ganadería está atravesando un momento favorable, con valores históricamente altos para la hacienda y una exposición dominada por los reproductores de las principales razas bovinas y equinas. (NA)