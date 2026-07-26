Gran Premio de Hungría: Franco Colapinto busca cerrar la primera parte del año con más puntos

La Fórmula 1 disputará este domingo el Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring, en lo que será la última competencia antes de la tradicional pausa veraniega europea.

La carrera está prevista a 70 vueltas y se largará a las 10 (hora de nuestro país) y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El argentino Franco Colapinto afrontará un nuevo desafío a bordo del monoplaza del BWT Alpine F1 Team, buscando capitalizar el ritmo mostrado durante los ensayos preliminares y meterse en la zona de puntuación. Hasta el momento el bonaerense está 12º en el campeonato de conductores, con 19 puntos, mientras que su compañero Pierre Gasly está 9º con 42. Lidera Kimi Antonelli (Mercedes) con 204 unidades.

Durante la jornada de clasificación en el técnico trazado húngaro, las diferencias dentro de Alpine resultaron sumamente ajustadas. Colapinto completó la Q2 con un registro de 1m19s/027, quedando posicionado en el 13.° lugar de la grilla. Por su parte, el francés Gasly se ubicó inmediatamente por delante, en el 12.° puesto, con una marca de 1m18s/844, apenas 183 milésimas más veloz.

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A pesar de no haber alcanzado el corte hacia la Q3 —marcado por Nico Hülkenberg en el 10.° lugar—, la actuación del pilarense ratificó su regularidad y capacidad de recuperación, sobre todo tras ajustar el balance del coche luego de las prácticas libres.

Luego de este Gran Premio la competencia ingresará en un receso (por el verano europeo) y se reanudará el domingo 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.

Esta es la grilla de salida para hoy: