Vacaciones de invierno: cuáles fueron los destinos más elegidos en Argentina

Las vacaciones de invierno movilizan turistas en distintos puntos de la Argentina, aunque con resultados desiguales entre los destinos más elegidos. Mientras algunas localidades serranas alcanzaron niveles superiores al 50%, otras plazas tradicionales comenzaron el receso con una demanda más moderada.

El escenario también presenta un contraste entre el turismo interno y la llegada de visitantes extranjeros. Mientras hoteles y prestadores locales advierten sobre el impacto de la pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno informó un récord de arribos desde países no limítrofes durante los primeros seis meses de 2026.

En Mar del Plata, uno de los puntos tradicionalmente elegidos por los turistas bonaerenses, la ocupación hotelera se ubicó cerca del 25% durante el inicio del receso, según consignó El Destape. Desde el sector esperan una recuperación impulsada por las reservas de último momento y las escapadas durante los fines de semana.

La actividad también comenzó de manera moderada en Entre Ríos, donde los establecimientos registraron una ocupación promedio cercana al 30%. El movimiento había mostrado un leve repunte durante el fin de semana largo del 9 de Julio, pero luego volvió a desacelerarse.

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Desde la Cámara Entrerriana de Turismo señalaron que la situación no responde únicamente a una cuestión estacional o de promoción, sino también a las dificultades que atraviesa el consumo. El fenómeno afecta especialmente a las localidades cuya actividad económica depende de los viajes de cercanía.

Por su parte, Tandil promedió un 55% de ocupación durante la primera semana de las vacaciones bonaerenses. La cifra quedó por debajo del movimiento cercano al 80% registrado durante el receso del año pasado, aunque volvió a colocar a la ciudad entre las alternativas más buscadas dentro de la provincia.

En la Comarca Serrana de Tornquist, que incluye localidades como Sierra de la Ventana y Villa Ventana, las vacaciones comenzaron con aproximadamente el 50% de las plazas hoteleras ocupadas.

Menos viajes al exterior y una temporada marcada por la cautela

Los últimos datos consolidados del Indec, correspondientes a mayo, mostraron una caída interanual del 12,1% en la salida de turistas argentinos al exterior.

La mayor retracción se produjo en los viajes por vía terrestre, que disminuyeron un 27,5% frente al mismo período del año anterior. Los traslados por vía fluvial o marítima retrocedieron un 6,7%, mientras que los realizados en avión presentaron una baja considerablemente menor, del 0,3%. (Con información de Ámbito)