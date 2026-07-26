Ya que el Mundial no nos dio la cuarta, ojalá nos deje las banderas

¿Las viste?

Cómo no las vas a ver si están por todos lados y seguramente más de una la colgaste vos.

Hoy se cumple una semana de la finalización del Mundial, que no nos dejó la cuarta pero sí un montón de momentos felices. Y también algo más, y muy significativo, que nos cruzamos por todos lados: las banderas.

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Esas que siempre estuvieron presentes en mayor o menor medida, aunque crecieron exponencialmente en el último mes (y es hermoso que así sea), cuando en las calles de todo el país se respiraba un aire distinto en medio de un clima bien mundialista.

Balcones, ventanas, puertas, autos, camionetas, camiones, motos, locales, vidrieras, obras en construcción por todo Bahía puede verse la celeste blanca desde que comenzó la Copa del Mundo y ojalá permanezcan ahí por mucho tiempo.

Porque si Qatar 2022 nos dejó tatuajes, alegrías, festejos, el "andá pa allá bobo", murales, calcomanías, grafitis y tantas otras cosas más que nos recordaban a cada paso que habíamos salido campeones, ojalá este nuevo Mundial nos deje las banderas.

Entonces, posiblemente ahora sean las banderas una vez más el símbolo de unión, alegría, comunión y un recuero de lo que somos capaces si estamos unidos, si jugamos en equipo. Lo lindo que es la alegría y cuánto menos duele la tristeza (como la del domingo tras la derrota ante España) cuando es compartida.

En definitiva, que las miles de banderas por las calles de la ciudad signifiquen lo que cada uno sienta o considere que es la Patria, la familia, la amistad y el amor.

Y ya que el Mundial no nos dejó la cuarta (pero sí momentos increíblemente felices), ojalá sigamos viendo una ciudad embanderada sin tener que esperar otros cuatro años.

¡Y qué linda es nuestra bandera!