Todo sobre una gran obra sin peaje, búsqueda del tesoro en el centro , vinerías en rojo y un nuevo muelle

--Buen día, Juan. ¿Cómo anda todo? Me imagino que todavía seguís medio golpeado, como yo, por lo que pasó el otro domingo.

--Y... sí. Creo que cualquier argentino que disfrute del fútbol se quedó con esa sensación. Pero te soy sincero, casi me preocupa más todo lo que vino después que el partido en sí.

--¿Te referís a las cosas que se dijeron sobre la Selección?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Exactamente. Las barbaridades que hubo que escuchar, leer y hasta ver. Lo increíble es que algunas se repiten tanto que terminan pareciendo ciertas para mucha gente.

--Coincido. Aunque el error también es nuestro. No podemos dedicarles ni treinta segundos a quienes viven de inventar teorías o de buscar escándalos donde no los hay. El problema es que después esas versiones circulan de celular en celular y más de uno las comenta como si fueran información confirmada.

--Tal cual. Hoy una ocurrencia viaja más rápido que un dato chequeado. Y cuando te querés acordar, una teoría conspirativa ya recorrió medio país. Pero mejor dejemos ese tema ahí. Si empezamos a discutir con cada disparate, terminamos haciendo exactamente lo que ellos buscan: darles más espacio.

--Tenés razón. Además, bastante tenemos con lo nuestro. Hagamos lo de siempre: pidamos un buen par de cortados y empecemos por las noticias que realmente valen la pena.

--Eso nunca falla.

--¿Trajiste material o esta semana venís livianito?

--¿Cuándo me viste venir con las manos vacías? Aunque te confieso que cada domingo siento que me presento a rendir examen. Hay que encontrar historias, confirmar datos, separar el ruido de la información y, encima, lograr que todo eso te resulte interesante.

--Ja, ja, no lo tomes como un examen. Pensalo como una linda costumbre. Yo solamente te pido que abras la carpeta y compartas algunos de esos datos que siempre terminan dando que hablar.

--Bueno, entonces abramos la libreta porque esta semana hubo bastante movimiento y varias historias merecen contarse con calma.

--Me alegro, pero sin dudas el tema de la reparación del tramo vial que va entre El Cholo y Bosque Alto, por el ex Camino Sesquicentenario, se lleva todos los premios. ¿No te parece?

--Por supuesto, que la Muni haya logrado que Vialidad Nacional le permita ponerse al hombro semejante rémora y concretar la reparación ya es, sin duda, un logro.

--Bueno, pero seguramente vos sabés bastante más de lo que se dijo públicamente. ¿Me equivoco?

--Puede ser, pero no me pidas fechas de finalización de los trabajos porque nadie lo sabe aún...

--Dale. Me parece muy bien. Largá lo que sabés. ¿La inversión será de un palito y medio verde?

--Algo más y la va a costear el Consorcio de Gestión del Puerto. Vialidad Nacional mantiene la responsabilidad sobre la ruta nacional y las autorizaciones técnicas, La Municipalidad coordinará la ejecución, los aspectos urbanos y el seguimiento de la obra para acelerar los plazos. Como se dijo el otro día, los pliegos de la licitación ya están armados y una vez que Vialidad dé el ok, la Muni larga la licitación.

--Bueno, pero contame bien qué incluyen los trabajos de reparación.

--Apuntan a recuperar la transitabilidad de ese tramo que se encuentra en estado calamitoso, entre El Cholo y la rotonda de Bosque Alto, ojo, no incluye la rotonda, que quede claro.

--Bien, pero podrías ser más específico...

--Se harán trabajos de bacheo, fresado y reencarpetado y construcción de bases, sub-bases y carpetas nuevas, de acuerdo a la necesidad de cada sector. Además, se instalará la cartelería correspondiente. Todo esto surgió a partir de una iniciativa del intendente, que gestionó la posibilidad de recuperar un tramo de ruta de 7 kilómetros que se encuentra en estado desastroso.

--Sí, claro, vivo en Bahía Blanca, sé perfectamente de qué me hablás. Che, Juan, y la terminación de la autopista, ¿de eso se sabe algo?

--Mirá, por ahora se apunta a reparar lo que está detonado y dejar todo en condiciones normales de circulación. De todas formas, como Vialidad descarta concesionar a un privado ese tramo, la Muni y el Puerto van a explorar la factibilidad de buscar una concesión mediante una empresa con iniciativa privada que pueda terminar esta obra.

--Y ahí es donde podría instrumentarse un sistema de peajes a los camiones que circulan por el sector.

--Exacto, pero eso será para más adelante. Lo importante es que, por fin, el camino va a ser reparado.

--Bueno, nos extendimos bastante con el tema pero creo que era necesario. Hace mucho que la gente viene penando. Y otra cuestión que nos dejó la semana que pasó fue la creación de un fondo extraordinario de 300 millones de pesos, anunciado por la Muni, para asistir a comerciantes de la ciudad.

--Efectivamente, la asignación de los recursos se realizará mediante un índice de vulnerabilidad fiscal, elaborado por la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, que determinará el orden de prioridad para la distribución de los subsidios.

--Por lo que veo, sigue complicada la situación.

--Bastante. Si querés tengo data fresquita de un sector que no la está pasando nada bien, me refiero al de las vinotecas.

--Claro, avanti.

--A partir de la venta de todo el mobiliario y bebidas de un conocidísimo local ubicado a metros de la plaza Rivadavia, me puse a averiguar un poco el tema de los cierres en ese rubro.

--¿Y qué te dijeron?

--Que el panorama es mucho más serio de lo que podría suponerse e, incluso, estaría afectando a comercios tradicionales, con muchas décadas de actividad. Te lo resumo: tanto las pocas ventas, como la escasa rentabilidad, está impactando duramente.

--Me estás tentando a pedirte algunos nombres.

--Nadie te lo impide, José Luis, pero hay que ser responsables y no complicar aún más a aquellos comerciantes que no la pasan nada bien. Me dicen que ya cerraron varias vinotecas y van a seguir cerrando porque las ventas cayeron un 40 por ciento y la rentabilidad bajó un 10.

--Escuché también muchas quejas también por la presión impositiva.

--Tal cual. Los comerciantes dicen que no tienen respiro y, si no pagan, al mes siguiente empiezan a cobrarle intereses.

--Algo parecido debe pasar con el resto de los rubros.

--Por supuesto, la grave situación va mucho más lejos.

--Te cuento algo, Juan. No sé si te acordás pero los vecinos de algunos barrios de la zona de Villa Mitre se quejaban por el ruido de las motos en horario nocturno y, por ese motivo, la Muni incentivó los operativos de control.

--Sí, me acuerdo que hubo muchas quejas, pero no sé a dónde querés llegar.

--Escuchá, me dicen que ahora los comerciantes de alrededor de la plaza se quejan porque esos controles les afectan las ventas porque le terminan complicando la vida a los que van a comprar.

--Ja, no te lo puedo creer.

--Sí, y te comenté este tema porque muestra que la calle está durísima y que cada uno trata de sobrevivir como puede.

--Hablando de ese barrio. Hace un par de años atrás te dije que en la esquina de Garibaldi y Maipú abrían una sucursal de una tradicional tienda de golosinas con casa central en calle Estomba.

--Exacto, y así ocurrió.

--Bueno, me comentaron que a fin de mes cierra.

--¡Uh, cortemos con el bajón! Hoy es domingo, Juan.

--Tenés razón, vamos con un par de aperturas entonces.

--Bien, te sigo.

--Escuchá, esto es para vos, que siempre tenés una veta creativa: Paola y Edgardo se animaron y van a abrir su primer negocio en calle Charlone al 100, donde había un local de belleza.

Foto Google Maps.

--¡Qué bueno saber de gente que apuesta, contra viento y marea, a generar trabajo y actividad!

--Tal cual, en este caso se trata de una librería artística y escolar e insumos de cerámica.

--Felicitaciones. ¿Cuándo abren?

--Me habían dicho que inauguraban el lunes 3 de agosto, pero el carpintero que está haciendo los muebles se tomó vacaciones y se fue a jugar el golf.

--Te creo. Hoy en día es más difícil conseguir un carpintero que un plomero–gasista, ja,ja, con eso te digo todo.

--Me habías dicho que tenías otra inauguración.

--Sí, en la avenida Cabrera no sólo abundan las concesionarias de autos. Las motos también tienen su lugar. Justo al lado del local que vende unidades de una tradicional marca de origen británico que hoy pertenece a la empresa india Eicher Motors, ahora hay otro de la marca Morini, una firma nacida, en Italia, en 1937.

--Sabés que lo mío no son las dos ruedas, pero habrá que pasar a chusmear.

--Sí, date una vuelta, pero te cambio de tema, José Luis: ¿ya saliste a buscar el tesoro?

--¿Qué tesoro? Mirá que si sabés dónde hay uno, avisame antes de que se entere medio Bahía.

--Ja, ja. Hablo de la Búsqueda del Tesoro que se puso en marcha en el centro.

--Algo escuché, pero no entendí bien cómo funciona.

--Es bastante sencillo. Te registrás en Mi Bahía y elegís alguno de los once circuitos. Ahí te van dando pistas para descubrir distintos comercios y, cuando encontrás el correcto, entrás al local y escaneás un código QR. No hace falta comprar nada para participar.

--O sea que, mientras jugás, te hacen caminar por el centro y conocer negocios.

--Exactamente. Y esa es buena parte de la idea. Además, cuantos más circuitos completás, más chances acumulás para participar de un sorteo con alrededor de 300 premios aportados por los propios comercios.

--¿Y hay que completar los once?

--No necesariamente. Podés hacer los que quieras y el sistema te guarda el avance. Se puede participar hasta el 1 de agosto y el sorteo será el 3.

--Está buena la movida.

--Sí. Porque detrás del juego hay un objetivo bastante claro: generar movimiento, hacer conocer comercios y llevar más gente al centro.

--Entonces, para los comerciantes, el verdadero tesoro sería volver a ver mucha gente caminando por el centro.

--Me parece que acabás de encontrar la pista más importante de todas. ¿Vamos por otro par de cortados?

--Dale, pero vos contame algo más del comercio, ¿se siguen construyendo locales comerciales en los barrios?

--Sí, a full. Los últimos domingos que te mencioné un montón, y la lista continúa...

--Contame.

--Por ejemplo, en Aldea Romana, al lado de la escuela primaria 32, me comentaron que se está armando un centro de locales comerciales. Se trata de un predio muy grande, con frente sobre las calles Salliquelló y la autovía.

--Hay igual que la avenida 14 de Julio, Salliquelló viene concentrando muchos locales comerciales.

--Coincido. Fijate que al 700 hay un complejo de varios a estrenar. Por ahí, si querés, por unos 900 mil pesos mensuales de alquiler, te quedás con uno.

--Dale, lo pienso, je, je. Seguí.

--Bueno, y ahí cerca, donde doblan los ómnibus de la 519, en Salliquelló y Sarratea, hay cinco locales más, a estrenar, pero en este caso el alquiler te va a costar un poco más de un palito. Pensalo.

--Ok, y me acuerdo que el domingo pasado me comentaste que por esa zona, a metros del Dow Center, la Coope inicia la construcción de una sucursal.

--Sí, en el sector donde ahora el Concejo, a instancias de Fabiana Ungaro, acaba de designar una calle con el nombre de Atilio “Cacho” Feliziani, una de las grandes figuras históricas del básquet de Bahía Blanca, muy identificado con el Club Napostá, donde fue jugador, referente, hincha y dirigente.

--Claro, fue uno de los grandes jugadores que precedieron a la época dorada de Cabrera y Freut, cuyos nombres también están perpetuados en dos grandes avenidas que atraviesan esa zona de la ciudad.

--Che, estos días me viniste hablando mucho de las grandes inversiones en el área portuaria. ¿Ya me dijiste todo o hay alguna novedad más que te quedó guardada?

--Bueno, creo que con todo lo que te anuncié estamos cubiertos por mucho tiempo, pero hay una cosa más que no te dije.

--Mmm... ¿viste? Siempre te guardas algo.

--Noo..., ja, ja, pero van surgiendo cosas nuevas. En este caso, me dijeron que la megaplanta de fertilizantes de Pampa Energía, en White, contempla también la construcción de un muelle propio.

--¿No usará el de la termoeléctrica, que también es propiedad de esa empresa?

--No, el proyecto incluye una nueva terminal, probablemente donde iba a estar el de la minera Vale.

--Claro, que había empezado con el hincado de pilotes.

--Creo que sí. Pero te cuento algo más. ¿Viste que te dije que pronto llegarán a Bahía varios buques especiales contratados para la construcción del proyecto exportador de crudo en Río Negro?

--Sí, me dijiste que uno de ellos es semisumergible y se hunde para permitir que floten dos grandes remolcadores que traerá en la cubierta.

--Exacto. A eso iba. Bueno, no son dos, sino tres, y toda la operación se va a realizar en el fondeadero de la boya 17, durante tres días.

--Debe ser un operativo lindo para ver ¿Algo cultural antes de ir cerrando?

--Anotá. El viernes, a las 21.30, en el café de Colón al 600, será presentado el libro “Di Sarli y sus cantores”, de José Valle y Gabriela Biondo. Obviamente habrá interpretaciones en vivo de sus mejores temas y la actuación de los bailarines Laura Borelli y Gustavo Rodríguez.

--Anotado. Bueno, vamos levantado campamento. Ya se hizo re tarde y vos seguro tenés que ir prendiendo el fuego.

--Estás en lo cierto. Dale, nos vemos.

--Chau. Hasta la semana que viene, Juan. Y no te hagas problema que vuelvo a pagar yo los cafés.

--No esperaba menos de vos. Hasta el próximo domingo, José Luis.