Concesión de la RN 3: ¿se realizará la rotonda en la intersección con la ruta vieja?

Viniendo desde Bahía Blanca, el acceso a la ruta principal posee una traza casi paralela hasta confluir en un punto. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Una trampa mortal. Así puede calificarse la intersección de la ruta nacional 3 norte y la ex RN 3 (vieja), a la altura del kilómetro 645, una de las trazas de mayor tránsito del país por la incidencia respecto de la costa atlántica (particularmente en la temporada veraniega).

Las cifras impactan a poco de recordarse el costo de vidas humanas en tiempos contemporáneos, pero especialmente en los últimos poco menos de 2 años: tres incidentes viales provocaron 7 muertes y, además, heridas graves a otras 5 personas.

Más allá de la complejidad del lugar, que pertenece al partido de Coronel Rosales, se han realizado escasas intervenciones en los últimos años. La única para resaltar es la dispuesta en diciembre de 2024 por el Distrito XIX de la Dirección Nacional de Vialidad, con sede en Bahía Blanca, con la colocación de tachas esporádicas sobre la vía principal como una forma de alertar acerca de la peligrosidad para quienes transitan.

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El nuevo elemento que se suma al relato es que, desde este miércoles 1 de julio, Corredores Viales SA (Corresur) se hizo cargo de la concesión de la ruta nacional 3 (también de la 205 y de la 228), desde la avenida General Paz hasta la zona de El Triángulo, en el distrito de Bahía Blanca, por un período de 20 años (extendible a 10 años más).

Se produjo tras la decisión del Gobierno nacional de traspasar 1.871 kilómetros, en este tramo puntual, ya que el proyecto incluye 9.000 kilómetros, en el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC) de la privatización de las rutas nacionales.

Así, mediante la Resolución 706/2026 se adjudicó el tramo denominado Sur-Atlántico-Acceso Sur de la Ruta Nacional 3 —se incluye las rutas nacionales 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery— al consorcio integrado por las firmas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA.

¿De qué se trata? La explicación oficial es que “este nuevo modelo reemplaza esquemas concesionados que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento, además de promover una gestión más eficiente de la infraestructura vial”.

Los trabajos a realizar en el tiempo de concesión se centran —como una prioridad para la puesta en valor— en bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, reparación con hormigón, fresado de deformaciones, señalización vertical y horizontal, mantenimiento de banquinas, iluminación y corte de pasto. En tal sentido, algunas se comenzaron a concretar a la altura del kilómetro 62.

¿Autovía en alguno de los tramos? No está contemplada en esta concesión, ni ahora ni un tiempo futuro. Esta es la respuesta ante la reiterada inquietud de quienes transitan el tramo entre Bahía Blanca y Pehuen Co o Monte Hermoso, especialmente durante el verano.

¿Peaje? Claramente. Se implementó un nuevo esquema que, en algunos tramos, ya se encuentra en funcionamiento.

Las cabinas de cobro están ubicadas en la localidad de Gorchs (partido de General Belgrano), en el kilómetro 145; en Azul, en el km 290; en Chillar (distrito de Azul), en el km 380; en Tres Arroyos, en el km 520 y en el distrito de Coronel Dorrego, en el km 626, entre la rotonda de acceso al balneario de Monte Hermoso y la ciudad cabecera dorreguense.

Originalmente, la propuesta incluye construir una rotonda en la intersección de las rutas nacionales 3 norte y vieja (o ex ruta 3). Y aquí es donde surgen dos preguntas:

—1) ¿Se realizará la obra?

—2) ¿Cuándo se concretará (en razón de la necesidad de evitar nuevos incidentes por la latente peligrosidad, algo por demás comprobado)?

Tras la colocación de las tachas de plástico ABS de alta resistencia al impacto, de un espesor de 2,5mm que aportan mayor reflectividad y mejoran la visibilidad de quienes manejan, ya sea en horarios nocturnos como en condiciones de escasa iluminación y producen un efecto vibratorio generado por el contacto, desde la propia Vialidad Nacional no se descartó —tras los trágicos incidentes— una corrección de la traza de ingreso a la ruta nacional 3 nueva transitando desde la ex RN 3, apenas pasando las vías.

¿Por qué? ¿O para qué? Viniendo desde Bahía Blanca, el acceso a la principal posee una traza casi en forma paralela hasta confluir en un punto.

Según los expertos en temas viales, los vehículos de la ex ruta 3 debieran llegar a un cruce perpendicular a la RN 3 nueva, y allí encontrarse con una rotonda que haga disminuir la velocidad en razón del mayor respeto a las prioridades de tránsito.

Como no existe presupuesto de obra pública para un trabajo de estas características, el paso inicial es modificar la traza para evitar esa suerte de simultaneidad de trayectorias que realizan los vehículos para, finalmente, incorporarse a la ruta troncal. Está claro de que implica un costo menor y un tiempo prudencial respecto de la obra principal que, según está contemplado, se deberá hacer con la nueva concesión de la RN 3.

¿Por qué el cruce es tan peligroso? Más allá de las explicadas características sobre la intersección casi en paralelo a una ruta central, existe un detalle sustancial: la influencia en la visual de los conductores que se produce durante las mañanas, que modifica horarios en función de la estación del año.

La cuestión resulta determinante por el impacto de la luminosidad y el reflejo sobre la propia cinta asfáltica que, muchas veces, imposibilita ver la proximidad de otro vehículo al momento de ingresar a la red troncal.

La escasa cartelería existente en el lugar, sin siquiera comentar lo que sucede durante la noche, no contribuye a generar una mayor conciencia por parte de los conductores.

Peligro: la influencia en la visual de los conductores que ingresan por la ex ruta 3 en horarios de la mañana.

Tampoco ayuda el contexto de una mayor utilización del tramo de 32 kilómetros de la ex ruta 3 (que está a cargo de Vialidad Provincial), que se inicia en la rotonda de la ruta provincial 51, pasa por la Aeroestación Civil Comandante Espora, por el paraje Calderón y confluye en el cruce con la RN3 norte.

La (nueva) alta transitabilidad está relacionada a una mayor circulación tras la instalación de los parques eólicos. Este movimiento constante no es solo respecto del personal afectado al trabajo puntual de la generación de energía, sino al mantenimiento y a la reparación de instalaciones vitales para el funcionamiento del sistema.

Asimismo, está el incremento del desarrollo inmobiliario hacia la zona norte de nuestra ciudad, probablemente la más importante y desplegada de la cabecera distrital.

Se trata de la extensión del Patagonia, que incluye a los denominados barrios Aldea Romana, Autódromo, Parque San Agustín, Milla Mapu (Nueva Espora y Nova Terra), Los Horneros, Oro Verde, Las Acacias II. También Las Cañitas y Las Cañitas I, Prensa, Parque San Ignacio, El Nacional, Villa Hipódromo, Harding Green y 17 de Agosto, entre otros.

La ex ruta 3, a la altura de Calderón.

Pasando la Avda. Alberto Pedro Cabrera está la zona del Conicet y Los Muñecos, así como los barrios privados La Reserva, La Cañada, Solares Norte y Las Calandrias.

Esta circulación se produce en razón del acceso directo en caso de ingresar por la ruta nacional 3 hacia la zona del aeropuerto y no por la autovía Bahía Blanca-ruta nacional 249, en dirección de Punta Alta, en el partido de Coronel Rosales, que desemboca en la terminal de ómnibus San Francisco de Asís.

Con anterioridad a estas circunstancias, el tránsito era muy fluido por una vía más directa a los balnearios de toda la costa atlántica, así como por la salida de la producción agropecuaria, especial en los meses de verano debido a la cosecha fina (trigo y cebada).

Antecedentes recientes de trágico cruce

—Domingo 29 de septiembre de 2024: un hombre falleció y otras cuatro personas resultaron heridas como consecuencia de un incidente entre dos autos en el cruce de la ruta nacional 3 con la ruta 3 vieja.

Un Renault Megane, en el que viajaban dos personas —un hombre y una mujer de 54 años— chocó frontalmente contra una Chery Arrizo 5 en la que se trasladaban tres personas: un hombre de 58; una joven de 20 y otra persona.

Debido a la fuerza del impacto, el conductor del Megane falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladada de gravedad al Hospital Eva Perón de la ciudad de Punta Alta.

Las tres personas que viajaban en el otro auto sufrieron politraumatismos.

—Jueves 19 de diciembre de 2024: alrededor de las 7, en la intersección de las rutas nacionales 3 nueva y 3 vieja, colisionaron un camión térmico marca Iveco, dominio AG 349 BL, que transitaba por la RN 3, y un automóvil Peugeot 206, patente MMM 870.

Como resultado del impacto, la conductora del rodado menor, Julia Lescano, falleció en el acto y el niño que lo acompañaba, Ramiro Magarine (12), también perdió la vida cuando procuraban trasladarlo a un nosocomio.

El siniestro del jueves 19 de diciembre de 2024.

La restante mujer que ocupaba el rodado menor, Mariana Pinotti (45) fue trasladada al Hospital Interzonal de Agudos José Penna con pronóstico reservado. Fue dada de alta a los 4 días.

El conductor del vehículo mayor, Juan Barrionuevo (58), así como su acompañante, resultaron ilesos. El camión, cargado de carne y proveniente de Adolfo Gonzales Chaves, terminó apenas pasando la banquina con la dirección rota.

—Viernes 16 de mayo de 2025: la ruta nacional 3 volvió a ser escenario de un trágico incidente de tránsito en el que cuatro personas perdieron la vida, en la intersección con la ruta 3 vieja, donde dos autos chocaron de frente.

Según se informó oportunamente, entre los fallecidos se encontraba Marcos Kendziura (52), secretario de Hacienda de la localidad santacruceña de Puerto Santa Cruz. El choque ocurrió alrededor del mediodía en el citado cruce, lugar en el que un Toyota Corolla y un Peugeot 307 colisionaron de frente.

En el incidente del viernes 16 de mayo de 2025 perdieron la vida cuatro personas.

En el primero viajaban, además de Kendziura, Gloria Bobeda, de 62 años y Juan Carlos Sencio, ambos oriundos de Tierra del Fuego. En el Peugeot 307 se encontraba Corina Andrea Espinosa, de 44 años, residente de Monte Hermoso y directora de una escuela primaria en Punta Alta. Las cuatro víctimas murieron en el lugar. La investigación del hecho estuvo a cargo de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, que inició un expediente bajo la calificación de homicidio culposo.

—Frente a la UOCRA: si bien el hecho no sucedió en el cruce de las rutas 3, fuerte impacto provocó el siniestro acaecido el martes 21 de enero de 2025. Un choque frontal entre dos vehículos en la denominada 3 vieja arrojó un saldo de una persona fallecida y dos heridos de gravedad.

Ocurrió sobre las 9 de la mañana frente al acceso del predio recreativo de la UOCRA, a unos 7 kilómetros de la Aeroestación Civil Comandante Espora. Uno de los involucrados fue un automóvil Fiat Uno que se dirigía en sentido Bahía Blanca-Monte Hermoso, mientras que el restante fue una camioneta Ford Ranger, que viajaba en dirección contraria hacia nuestra ciudad.

La persona fallecida, identificada como Daniel Alejandro Fernández, iba al mando del rodado menor y los heridos, que fueron trasladados a un hospital, lo acompañaban. El hombre que conducía la camioneta no sufrió heridas de consideración, pero permaneció en estado de shock.