Van tomando forma los nuevos puentes sobre el Maldonado

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

A 15 meses de la inundación que arrasó con gran parte de los pasos vehiculares y peatonales ubicados sobre el canal Maldonado, avanza la construcción de los dos primeros nuevos puentes de hormigón y el montaje de otros dos metálicos que tendrán carácter provisorio.

En el primer caso, se trata de dos obras proyectadas de acuerdo al nuevo diseño del canal. Son puentes de 30,40 metros de largo, de modo de salvar el futuro ancho de 26 metros del derivador.

Dos firmas locales, Coince Bahía SA y Ecosur Bahía SA, tienen a cargo las labores.

En el puente sobre calle Pampa Central se están terminando las pantallas de apoyo y estribos. Terminada esta etapa se comenzarán a colocar las vigas premoldeadas.

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La estructura de hormigón se sostiene mediante 4 filas de cinco pilotes cada una, transversales a la calzada, que apoyan a unos 5 metros de profundidad. La idea es que sea habilitado antes de terminar el año.

El puente de calle Don Bosco, el más reclamado por los vecinos atento al impacto negativo que ha tenido su pérdida, se terminó con el corrimiento de los servicios, intervención que impidió por meses dar inicio a la obra, ya que involucró a las prestadoras en una tarea de alta complejidad.

En estos momentos se trabaja en los cabezales de los pilotes que sostendrán la estructura para luego comenzar la ejecución de las pantallas. Se estima que estará operativo antes de terminar el año.

Los metálicos

Además de esas obras, que realiza la provincia como parte de las etapas I y II del canal, están en ejecución las obras iniciales para el montaje de dos puentes metálicos, uno adquirido por el municipio, para ubicar en calle Líbano, el otro aportado por FerroExpreso Pampeano para reemplazar al puente ferroviario vecino a calle Don Bosco, el cual será demolido y reconstruido.

El de calle Líbano avanza por dos caminos, por un lado la construcción de sus bases de apoyo, una inversión de $ 324 millones que incluye el diseño y cálculo de la estructura, la mejora del lugar mediante relleno y compactación con tosca y las protecciones a las interferencias existentes.

Se reconstruirán las losas dañadas en el canal y se recompondrán taludes. Los terraplenes de acceso llevarán una carpeta asfáltica y habrá cartelería indicando pesos y sentidos de circulación.

Entre tanto, ya se encuentra acopiado parte del puente metálico, cuya estructura prefabricada que se montará mediante maquinaria adecuada. Estará operativo hasta tanto se construya el puente definitivo. Cuando eso ocurra, será retirado y eventualmente utilizado en otro sitio.

El puente es de acero corten, material resistente a la intemperie y adecuado para estructuras que soportan cargas importantes.

Su ancho es de 8,75 metros y un largo de 24 metros, con dos carriles, veredas y barandas. La estructura responde a las características del tipo A-30 de Vialidad Nacional. La empresa proveedora de la estructura tiene también a cargo la construcción, ensamble, montaje, izado y emplazamiento.

Desde la Manuela

El segundo puente metálico a colocar será a la altura de calle Don Bosco y está a cargo de FerroExpreso Pampeano, concesionaria del servicio de cargas ferroviarias.

Para eso la empresa ha desmontado un puente en La Manuelita, paraje ubicado en el ramal ferroviario entre Lobos y Cañuelas, sin uso desde hace décadas. Se trata de una estructura que estaba montada sobre un camino vecinal y fue retirada en calidad de préstamo.

El puente ferroviario antes de ser desmontado

Esto permitirá la construcción de un puente en reemplazo del existente, el cual por su diseño conforma un obstáculo para la circulación del agua.

La etapa II

Con la construcción del puente de Pampa Central se puso en marcha la etapa II de la reconstrucción de canal, que se desarrolla entre la ruta 3 Sur y calle Don Bosco.

La etapa incluye las primeras intervenciones que apuntan a mejorar la calidad paisajística del canal, con la construcción de dos plazas-Jardín de 26 metros de ancho sobre el canal, más otras 6 pasarelas-plazoletas y el primer tramo del paseo peatonal en el fondo del canal.

El proyecto completo de reconstrucción del canal contempla seis etapas, con un costo estimado de 109.000 millones de pesos.

La etapa III es entre Don Bosco y Castelli, la IV entre Castelli y Zapiola, la V entre Zapiola y el partidor y la VI en el partidor propiamente dicho.

En este recorrido de casi 4 kilómetros habrá 15 nuevos puentes, 11 pasarelas-plazoletas de entre 6,50 y 13 metros de ancho, 6 plazoletas-jardín de 26 m de ancho y 14 pasarelas peatonales de 3,50 metros de ancho.

La fecha de terminación del nuevo canal no es algo simple de establecer. Si se considera un estado ideal, que estén disponibles los recursos, que se realicen las licitaciones de modo que con la finalización de cada etapa se esté en condiciones de iniciar la siguiente, que no surjan imprevistos ni cambios de prioridades desde la provincia, podría estar terminado en 2032.

Entretanto la ciudad se encuentra en un estado de vulnerabilidad importante, con el canal en mal estado, con pérdida de parte de su revestimiento y expuesto a que una lluvia importante en la cuenca del Napostá le genere daños severos en su estructura.

