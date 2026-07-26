Obras que dejan huella: Cerri atraviesa una transformación integral

General Daniel Cerri atraviesa uno de los procesos de inversión en infraestructura más importantes de las últimas décadas.

A poco más de un mes de haber celebrado sus 150 años de historia, la localidad avanza con un paquete de obras públicas y proyectos estratégicos que buscan resolver problemas históricos vinculados al abastecimiento de agua, la seguridad frente a inundaciones y la atención sanitaria, al tiempo que proyectan nuevas intervenciones para potenciar su desarrollo.

La iniciativa es impulsada por el municipio a partir de una combinación de recursos públicos y aportes del sector privado, una modalidad que permitió acelerar proyectos largamente esperados por la comunidad.

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"Estas intervenciones representan mejoras estructurales postergadas por años y marcan un hito en la infraestructura de la región. Estamos marcando un rumbo muy claro para Cerri, que con estas obras va a contar con más salud, más provisión de agua y más seguridad hidráulica. Con planificación, gestión y un fuerte sentido de comunidad, seguimos construyendo el futuro que los cerrenses se merecen", destacó el intendente Federico Susbielles.

Agua, la obra más esperada

La intervención de mayor magnitud es el recambio del acueducto que abastece a la localidad, una obra que ya supera el 85% de ejecución y que se encuentra en su etapa final, con trabajos concentrados actualmente en la rotonda de acceso sobre la Ruta Nacional 3.

La inversión asciende a 2.879 millones de pesos y contempla el reemplazo y ampliación de cinco kilómetros de cañerías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), con diámetros de 315 y 250 milímetros.

El nuevo conducto permitirá conectar las cisternas existentes, aumentar la capacidad de transporte y mejorar la presión del sistema, beneficiando directamente a más de 9.000 habitantes.

"Con la construcción de un nuevo acueducto de aproximadamente cinco kilómetros de extensión, seguimos fortaleciendo la infraestructura de la localidad para garantizar un mejor abastecimiento de agua potable", sostuvo Susbielles.

Y agregó: "La obra permitirá aumentar la capacidad de transporte y el caudal que reciben los vecinos".

Un sistema pluvial contra las inundaciones

Otro de los frentes de trabajo apunta a una problemática que quedó especialmente expuesta durante los últimos eventos climáticos: los anegamientos.

Con una inversión de 458 millones de pesos, avanza la construcción de nuevos desagües pluviales sobre la calle San Martín, una obra incluida dentro del paquete de trece intervenciones hidráulicas financiadas con aportes de las empresas del Polo Petroquímico.

Los trabajos contemplan la construcción de un conducto de hormigón armado, sumideros, cámaras de inspección y conexiones que permitirán mejorar el escurrimiento en uno de los sectores con mayores dificultades debido a la escasa pendiente del terreno.

La intervención beneficiará al cuadrante comprendido por las calles Sarmiento, San Martín, Libertad y Mayor Clérice, además de incorporar un ramal sobre 28 de Septiembre.

"En calle San Martín avanza la construcción de un nuevo conducto pluvial de hormigón armado, sumideros, cámaras de inspección y conexiones necesarias para mejorar el escurrimiento del agua. Esta intervención permitirá reducir los anegamientos en una de las zonas más afectadas por la inundación", afirmó el jefe comunal.

Un hospital preparado para una nueva etapa

La salud pública también forma parte del plan de transformación.

Ya se realizó la apertura de ofertas para la remodelación y ampliación del Centro de Salud Antonio Menghini, una obra que será financiada por Transportadora de Gas del Sur (TGS) y que demandará un año de ejecución.

El proyecto prevé incorporar 277 metros cuadrados cubiertos y 72 semicubiertos, permitiendo sumar una nueva guardia médica con cinco camas —dos destinadas a shock room y tres para observación—, además de consultorios, sala de espera, sanitarios adaptados y nuevos espacios para el personal.

"La obra va a darle a Cerri la calidad en su centro de salud que los vecinos merecen", señaló Susbielles.

El intendente agregó que "el proyecto sumará una nueva guardia totalmente equipada, consultorios, camas de observación, sala de rayos y nuevos espacios de atención, mejorando significativamente la calidad de los servicios de salud en la localidad".

Una visión de desarrollo a largo plazo

Para el gobierno municipal, el conjunto de estas obras responde a una planificación que busca revertir años de déficit en infraestructura.

"Cuando uno quiere a una ciudad, quiere a sus vecinos y quiere mejorar realidades, lo que tiene que hacer es trabajar y poner presupuesto, porque sin presupuesto no va a haber mejoras. Y lo que Cerri necesita es mejorar", remarcó Susbielles.

A ese paquete de inversiones se sumará próximamente otra obra emblemática: la construcción del nuevo muelle de pescadores, impulsada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

El proyecto, que demandará una inversión de 5.300 millones de pesos, contempla una estructura de 82 metros de longitud y apunta a recuperar un espacio profundamente ligado a la historia y la identidad de la localidad.

"Es una obra importante que recupera parte de la identidad de Cerri y que sin lugar a dudas todos los cerrenses y todos quienes habitan ese lugar lo van a saber valorar", concluyó el intendente.