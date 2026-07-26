Murmullos en los jardines de invierno

La corriente de distracción que tenía la mayoría de la opinión pública durante la disputa futbolera del Mundial 2026 terminó.

Paulatinamente, la agenda nos devolvió a la ardua realidad política económica nacional y bonaerense. En rigor, esa coyuntura nunca fue abandonada, simplemente la población defendió su derecho de festejar algo por un rato en un país donde no abundan alegrías colectivas.

El receso invernal se siente más allá de las limitaciones de bolsillo. La actividad política institucional también funciona a media máquina con horarios laborales limitados, aun cuando las demandas sociales crecen día a día. Más allá de los cruces mediáticos entre referentes del kirchnerismo duro hacia el espacio “futurista” que lidera el gobernador Axel Kicillof, se advierten dos grandes polos de construcción política en términos electorales para el año que viene.

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“Por un lado, el peronismo y sus aliados sindicales y movimientos sociales, y por el otro, un espacio integrado por La Libertad Avanza, el PRO y posiblemente sectores del radicalismo y vecinalistas”, pronostican entre anécdotas en algunas mesas de café sobre las diagonales. Algunos otros, no descartan algún trabajo de construcción política de no pocos intendentes por el armado de una “avenida vecinal” que funcione como “alternativa” electoral bonaerense tanto de las políticas libertarias del presidente Javier Milei como del populismo que aparentemente representa el kirchnerismo PJ. “Estamos ante un modelo perverso que exprime los bolsillos de los trabajadores y no invierte un solo peso en el pueblo: hoy las familias se están endeudando para comprar remedios y pagar el alquiler”, remarca el Gobernador.

En ese contexto, la decisión política de Kicillof de sostener la inversión en infraestructura social en municipios, aún en un contexto de paralización de la obra pública financiada por el Gobierno nacional, aparece como un punto a favor en medio del complejo escenario económico.En paralelo, portavoces oficiales de calle 6, indican que la gestión gubernamental cotidiana no se vio alterada por el ruido de la interna con “La Cámpora” ya que las “primeras líneas” de la coalición oficialista mantienen canales de diálogo para garantizar la gobernabilidad.

“Es irrazonable plantear una dicotomía dentro del peronismo cuando en estos tiempos el único adversario político tiene que ser Milei por el impacto altamente negativo que tienen las medidas económicas del Gobierno nacional”, señalan interlocutores ministeriales y legislativos de “Unión por la Patria”. Después de la pausa mundialista, también se renovará una hoja de ruta política que desembocará en la batalla electoral de 2027. El segundo semestre aparece como promesa de comenzar a definir la estrategia electoral que van a desplegar peronistas K y libertarios para la sucesión bonaerense del año que viene.

Existe cierto clima de incertidumbre política sobre cómo será la elección en la Provincia. La discusión contiene la firme posibilidad de una repetición de aquel desdoblamiento electoral –como el que ocurrió en las legislativas de 2025– para que las elecciones bonaerenses y municipales no se realicen el mismo día que la votación “presidencial”.

Antes de tomar una decisión de esa naturaleza, Kicillof prefiere esperar en primer término que sea el Congreso nacional quién precise el paquete de reforma electoral que impulsa el Gobierno libertario, especialmente en cuanto a la eliminación o no de las PASO, –instrumento que la coalición oficialista bonaerense espera que se mantenga– tanto para definir la candidatura presidencial, como para definir la lista de postulantes a la Gobernación.

En términos políticos, nada de eso podrá avanzar si no empiezan a construirse canales de diálogo con los diferentes sectores peronistas, especialmente con los “camporistas” del kirchnerismo puro.

Mientras aún resuenan los ecos mundialistas potenciados por las redes sociales, una veintena de diputados libertarios –entre ellos Francisco Adorni, investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en una causa paralela a la que se le sigue a su hermano Manuel, el cuestionado exjefe de Gabinete nacional– , presentaron un controvertido proyecto de ley para arancelar la educación y la salud pública de los extranjeros que no puedan acreditar residencia permanente en la Provincia.

Evidentemente, la iniciativa acompañada también por legisladores amarillos del PRO surgió después de algunos reproches puntuales que realizaron extranjeros a los argentinos tras la final del Mundial 2026, difícilmente prospere más allá de la movida mediática en ámbitos parlamentarios, al margen de las diferentes lecturas de intencionalidad política.

La cuestión del arancelamiento a extranjeros es un antiguo debate que se reavivó durante la gestión presidencial de Milei y que estuvo fuertemente en foco durante el conflicto presupuestario entre la Nación y las casas de altos estudios.

Mucho más amigable sonó la propuesta que busca declarar “ciudadanos ilustres” al goleador bahiense Lautaro Martínez, y los restantes futbolistas bonaerenses que participaron en la cita mundialista. Ya en los últimos suspiros, el oficialismo legislativo de la PBA no quiere quedarse afuera de las distinciones para el plantel liderado por Lionel Messi. Según la senadora massista, Malena Galmarini, el reconocimiento trasciende el resultado deportivo y constituye un homenaje a quienes representaron a la Argentina, llevando al escenario internacional un mensaje que volvió a poner en valor la causa Malvinas como política de Estado y un símbolo de unidad nacional.