El partido de Lula fustigó a Milei: “No está a la altura"
Edinho Silva, presidente del PT, no ahorró críticas para el presidente argentino por sus dichos sobre el actual mandatario brasileño.
El Partido de los Trabajadores (PT), al cual pertenece el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva. criticó este sábado a Javier Milei, y sostuvo que el mandatario argentino "no está a la altura de su cargo", por los cuestionamientos sobre la fuerza política que gobierna al país vecino.
A través de un comunicado, Edinho Silva -titular del PT- cuestionó el discurso de Milei, quien viajó a Brasil en las últimas horas para apoyar a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones que se llevarán a cabo en octubre próximo.
"Resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa", afirmó Silva, y añadió que el comportamiento de Milei "no sorprende", ya que, según expresó, "ha demostrado en numerosas situaciones recientes no estar a la altura del cargo que ostenta".
El mandatario argentino acompañó a Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, en el acto que se llevó a cabo en el estadio Pacaembú de San Pablo, y se refirió a Lula como el "presidiario", al recordar que el actual mandatario estuvo en la cárcel entre 2018 y 2019.
Además, el presidente sostuvo que si en la Argentina existe el denominado "riesgo Kuka", en Brasil "hoy tienen el riesgo Lula", al cuestionar la gestión del actual Jefe de Estado brasileño. (N/A)