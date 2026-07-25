El partido de Lula fustigó a Milei: “No está a la altura"

El Partido de los Trabajadores (PT), al cual pertenece el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva. criticó este sábado a Javier Milei, y sostuvo que el mandatario argentino "no está a la altura de su cargo", por los cuestionamientos sobre la fuerza política que gobierna al país vecino.

A través de un comunicado, Edinho Silva -titular del PT- cuestionó el discurso de Milei, quien viajó a Brasil en las últimas horas para apoyar a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones que se llevarán a cabo en octubre próximo.

"Resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa", afirmó Silva, y añadió que el comportamiento de Milei "no sorprende", ya que, según expresó, "ha demostrado en numerosas situaciones recientes no estar a la altura del cargo que ostenta".

El mandatario argentino acompañó a Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, en el acto que se llevó a cabo en el estadio Pacaembú de San Pablo, y se refirió a Lula como el "presidiario", al recordar que el actual mandatario estuvo en la cárcel entre 2018 y 2019.

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Además, el presidente sostuvo que si en la Argentina existe el denominado "riesgo Kuka", en Brasil "hoy tienen el riesgo Lula", al cuestionar la gestión del actual Jefe de Estado brasileño. (N/A)