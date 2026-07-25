Empresas energéticas emitieron deuda por US$ 5.307 millones en el primer semestre

El sector energético se consolidó en el primer semestre de 2026 como el gran protagonista del mercado de deuda corporativa argentino, al captar US$ 5.307 millones mediante emisiones de obligaciones negociables (ON).

Esto equivale al 55,1% de los US$ 9.632 millones colocados por todas las empresas entre enero y junio, impulsado por el dinamismo de la cuenca no convencional de Vaca Muerta y por proyectos de hidrocarburos y generación eléctrica que demandan financiamiento de gran escala.

Según un informe de la consultora RICSA ALyC citado por Minuto Neuquén y medios especializados de Neuquén, las compañías energéticas realizaron apenas 24 series de ON sobre un total de 169 emisiones del mercado, es decir, el 14% de las colocaciones, pero con montos muy superiores al resto de los sectores: el ticket promedio del segmento energético trepó a US$ 221 millones, frente a US$ 56,9 millones del promedio general, reflejando la escala de los proyectos de exploración, producción, transporte y distribución vinculados a Vaca Muerta y al sistema eléctrico.

El mercado de ON en su conjunto creció un 8% respecto del mismo período de 2025, pero el salto más fuerte se dio entre el primer y el segundo trimestre: las emisiones totales pasaron de US$ 3.956 millones a US$ 5.676 millones, un incremento del 43% en tres meses.

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En el caso del sector energético, el avance fue aún más marcado: de US$ 1.848 millones en el primer trimestre a US$ 3.459 millones en el segundo, lo que implica una suba del 87%, en línea con la aceleración de inversiones en perforaciones, plantas de tratamiento y obras de transporte (gasoductos y oleoductos) necesarias para acompañar los récords de producción de la cuenca neuquina.

Entre los principales emisores del semestre se destacaron YPF, Pampa Energía, Edenor, Pluspetrol y Vista Energy, que concentraron el 62% del financiamiento del sector energético.

YPF realizó tres emisiones por US$ 833 millones, Pampa Energía obtuvo US$ 700 millones, Edenor colocó US$ 640 millones, Vista Energy levantó US$ 617 millones y Pluspetrol sumó US$ 500 millones; en conjunto, los diez mayores emisores del segmento acapararon el 90,8% del volumen energético total, equivalente a la mitad de todo el mercado de deuda corporativa del semestre.

El informe también subraya la fuerte dolarización del financiamiento energético: el 99,4% de las emisiones del sector se realizó en dólares, muy por encima del promedio general del mercado, donde el 58% de las ON se colocó en esa moneda y el 42% restante en pesos.

Este perfil responde a la naturaleza exportadora de buena parte de los proyectos de Vaca Muerta y a la necesidad de fondear inversiones de largo plazo con tasas de un dígito, que el mercado de capitales argentino convalidó para las principales compañías del rubro.

El contexto productivo acompaña este boom de endeudamiento: la cuenca de petróleo y gas no convencional Vaca Muerta viene marcando récords de producción mes a mes.

En mayo el país alcanzó un máximo histórico de 903.700 barriles de petróleo por día, mientras el gas natural rozó en junio su propio techo con 158 millones de metros cúbicos diarios; las proyecciones oficiales apuntan a una extracción anual de 54,5 millones de m³ de petróleo, un 16% más que en 2025, lo que convertiría a 2026 en el año de mayor producción petrolera de la historia argentina, superando el registro de 1998. (N/A)