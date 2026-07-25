Consideran que el proceso de expansión es lento en la Argentina

El economista y director de la consultora Econoviews, Miguel Kiguel, se refirió a la actividad económica difundida por el INDEC y señaló que el proceso de expansión "es muy lento".

Kiguel adelantó que el crecimiento del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que mide la expansión o contracción de la economía, "no va a ser de un día para el otro" dado que "hay un problema de tiempos".

"El gobierno de Milei avanzó en dos temas que no ayudan al crecimiento en el corto plazo: el ajuste fiscal, que era necesario; y una reforma estructural sumada a una apertura económica", sostuvo en declaraciones radiales.

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En ese sentido, señaló que el Gobierno "no tiene las herramientas económicas" para estimular un mayor crecimiento de la economía. "Simplemente ha puesto reglas del juego", dijo y mencionó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el cual benefició a ciertos sectores.

"Nuestra historia de idas y vueltas que ha habido en la política económica, de pasar de la ortodoxia al populismo sin escala, complica. En este programa económico, la destrucción es rápida y la construcción lleva tiempo. El reacomodamiento de los sectores no es inmediato", advirtió el director de Econoviews.

Respecto a la inflación, Kiguel reconoció el proceso desinflacionario que logró instalar el Gobierno —donde pasó a estar por debajo del 2% mensual— y explicó que ahora se encuentra en el paso de converger a niveles de un dígito anual.

"Es un proceso muy lento que lleva tiempo y no ayuda a la reactivación", y manifestó que el Ejecutivo se encuentra en una etapa donde debe priorizar.

"Entra en una etapa de preguntarse si es más importante que la inflación pase del 2% al 1% mensual rápido, o conseguir un reactivamiento de la economía. Lo que la gente está pidiendo es algo rápido, que empiece a sentir rápidamente".

En esa línea pronosticó que la inflación para los meses venideros seguirá por debajo del 2% y la tendencia se consolidará hacia la baja. Para la actividad económica, Kiguel afirmó que en 2027 va a ser mejor que en este año aunque no se expandirá a niveles altamente elevados.

"Tampoco esperemos que la economía crezca al 8% el año que viene. El panorama es una inflación un poco más baja y un nivel de actividad para la gente un poco mejor, pero no va a servir para que te cambie el humor de la gente de forma drástica", concluyó. (N/A)