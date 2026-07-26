Otamendi, tras su debut en River: "Quien se esconde, no sabe lo que es representar a un club grande"

Nicolás Otamendi debutó ayer en River Plate, en la derrota ante Barracas Central en el Monumental, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Tras sumarse al plantel luego del Mundial, el defensor fue el capitán millonario en la caída por 1 a 0 como local.

"Es transmitirle a los chicos que esto recién empieza, es el primer partido. Obviamente, jugamos en nuestra cancha y esto tiene que ser un infierno para cada equipo que venga. Tenemos que dar rápidamente vuelta la página y empezar a sumar", dijo Ota.

"Tenemos que darle la tranquilidad a los chicos que le toca vivir un momento difícil, pero quien se esconde no sabe lo que es representar un club grande. Los chicos se tienen que adaptar a lo que es representar un club grande, desde mi lado tengo que aportar que esto se revierte trabajando, intentándolo y no bajar los brazos. Esto es largo y los objetivos son claros para esta temporada", insistió Nicolás.