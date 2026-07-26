Llegó la hora de la verdad: Huracán y Liniers van por el Apertura

A suerte y verdad. Tras la suspensión del pasado domingo, Huracán y Liniers estarán esta tarde frente a frente, en la final extra del certamen Apertura en la máxima divisional liguista.

El trascendental cotejo irá en cancha de Tiro Federal, desde las 15, con arbitraje de Sebastián Navarro.

El cotejo --que define el primer tramo de la temporada en la elite del fútbol liguista-- había sido programado en principio para el último domingo, a las 11, pero quedó postergado debido a la final que jugó Argentina en el Mundial 2026.

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El que gane --en los 90 minutos o en penales en caso de empate-- se quedará con el primer tramo del año.

El conjunto del Bule ganó la fase regular, mientras que la escuadra de la Avenida Alem se impuso en los playoffs, venciendo justamente al Globo por 1 a 0 en cancha de Sansinena.

La gente del club whitense ocupará la parcialidad local y los albinegros irán a la tribuna visitante.

En tanto, el certamen Clausura comenzará el primer fin de semana de agosto.