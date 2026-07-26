Scaloni se fue de Pujato tras recibir el cariño de la gente durante días: su familia lo anunció con un cartel

Lionel Scaloni llegó a su Pujato (Santa Fe) natal tras el Mundial 2026 y recibió innumerables muestras de cariño de la gente que se acercó durante días a la puerta de su domicilio.

El entrenador de la selección argentina pasó un tiempo junto a su familia y su casa se volvió el punto de reunión de miles de fanáticos, quienes se acercaron con distintos regalos y ofrendas para agradecerle por lo hecho durante estos años.

Luego de varios días, el DT dejó su pueblo y su familiares lo avisaron dejando un cartel en la puerta, para evitar que los hinchas sigan juntándose a la espera del ídolo: "Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño".