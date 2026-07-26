Colapinto, tras el GP de Hungría: "Faltó mucho ritmo y hay que entender el por qué"

Franco Colapinto analizó su participación en el Gran Premio de Hungría, tras finalizar 15° en la fecha 11 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que quedó en manos del campeón Lando Norris.

"Largué bien y después me quedé trabado en la curva uno", analizó Franco, en relación al inicio de la carrera.

"No tenía ritmo -sentenció-. Hay que entender la razón, el por qué. Faltó mucho ritmo y hay que entender el por qué", insistió.

Tras este Gran Premio la competencia ingresará en un receso (por el verano europeo) y se reanudará el domingo 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.

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"Viene bien resetear y arrancar de nuevo", avisó.