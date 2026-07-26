Colapinto, tras el GP de Hungría: "Faltó mucho ritmo y hay que entender el por qué"
El argentino terminó 15°, tras largar 13°.
Franco Colapinto analizó su participación en el Gran Premio de Hungría, tras finalizar 15° en la fecha 11 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que quedó en manos del campeón Lando Norris.
"Largué bien y después me quedé trabado en la curva uno", analizó Franco, en relación al inicio de la carrera.
"No tenía ritmo -sentenció-. Hay que entender la razón, el por qué. Faltó mucho ritmo y hay que entender el por qué", insistió.
Tras este Gran Premio la competencia ingresará en un receso (por el verano europeo) y se reanudará el domingo 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.
"Viene bien resetear y arrancar de nuevo", avisó.