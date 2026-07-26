En Palermo, Milei dijo que "la minería y la energía financiarán el fin de las retenciones"

El presidente Javier Milei afirmó este domingo que el crecimiento de los sectores energético y minero permitirá avanzar hacia la eliminación definitiva de las retenciones al agro, en respuesta al reclamo que minutos antes había formulado el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

"Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido. Entendemos que eliminarlas es una obsesión para nuestro Gobierno y hemos dado muchos avances en esa dirección. Sin embargo, no le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos", sostuvo, durante un discurso de casi 40 minutos en la inauguración oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo.

Aunque no realizó anuncios concretos durante su exposición, el mandatario dejó planteado que esos recursos serán la base para reemplazar uno de los principales ingresos fiscales vinculados al sector, al manifestar que "eliminar las retenciones es una prioridad".

"El crecimiento de la producción energética y minera permitirá generar los recursos necesarios para seguir reduciendo impuestos hasta eliminarlos por completo", afirmó.

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Las palabras de Milei llegaron inmediatamente después del discurso de Nicolás Pino, quien reclamó que las retenciones "dejen de existir por ley y para siempre" y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos 215.000 millones de dólares mediante ese tributo.

Durante su intervención, Milei definió a los productores agropecuarios como "héroes" y sostuvo que el país atraviesa un cambio de paradigma.

"Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos", afirmó. El mandatario cuestionó duramente las políticas aplicadas durante las últimas décadas y aseguró que el agro fue "castigado con impuestos, cepos, cupos y precios máximos".

"Convirtieron al sector más pujante del país en el pagador de última instancia de la Argentina. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", sostuvo.

Duras críticas a la política agropecuaria de los últimos años

En buena parte de su exposición, Milei responsabilizó a los gobiernos anteriores por haber convertido al agro en "el pagador de última instancia" del Estado.

"En vez de pagarle con justicia al campo por lo que había hecho por el país, lo castigó con impuestos, cepos, cupos y precios máximos. Ese es el campo que fue, el exprimido y atado de manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", sostuvo.

También rechazó las críticas históricas al sector y reivindicó su aporte a la economía nacional.

"Nunca más debemos permitir que alguien nos venga con la cantinela de que el campo no agrega valor ni genera empleo", afirmó, antes de remarcar que el complejo agroindustrial explica cerca de un cuarto del empleo formal del país y que detrás de cada productor existe una extensa cadena de trabajo integrada por veterinarios, ingenieros, transportistas, biotecnólogos, molinos, aceiteras y numerosos proveedores.

La defensa de la baja de retenciones

El mandatario repasó las reducciones impositivas implementadas desde el inicio de su gestión y sostuvo que los resultados productivos demuestran el impacto positivo de esas medidas.

"Solo por la baja de retenciones, la relación entre nuestros precios en Rosario y los de Chicago mejoró hasta un 19% en el maíz y un 12% en la soja", señaló, al tiempo que recordó que el productor pasó de recibir alrededor del 65% del precio internacional de la soja a percibir actualmente cerca del 75%.

"Va a seguir subiendo hasta que el día de mañana reciba el precio pleno, el 100% de lo que genera su esfuerzo", prometió.

En ese sentido, afirmó que "todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda" y sostuvo que el Gobierno está "camino a terminar de liberarlos por completo".

Energía, minería y equilibrio fiscal

Uno de los conceptos centrales del discurso fue la vinculación entre el desarrollo de nuevos sectores productivos y el alivio fiscal para el agro.

Milei sostuvo que el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras permitirá reemplazar progresivamente el peso que históricamente tuvo el campo como principal generador de divisas.

"Hoy la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país", indicó, para luego afirmar que esos recursos serán los que financiarán la eliminación definitiva de las retenciones.

Al mismo tiempo, insistió en que cualquier reducción de impuestos dependerá de mantener el equilibrio de las cuentas públicas. "No hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal sostenido", aseguró, y advirtió que el déficit implicaría "la vuelta de las diez plagas de Egipto".

"El campo va a producir récord tras récord"

Sobre el cierre, Milei proyectó un fuerte crecimiento de la producción agropecuaria y aseguró que el país está en condiciones de duplicar la cosecha de granos hasta alcanzar los 300 millones de toneladas.

"El campo que se viene va a producir récord tras récord gracias a que el Estado por fin se corrió del medio", afirmó.

También sostuvo que el capital internacional "está volviendo a votar por la Argentina" y concluyó que el objetivo de su gestión es que el país recupere el lugar que alguna vez ocupó entre las economías más prósperas del mundo.

"Queremos volver al país que cuando le dio libertad al campo se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta", concluyó. (con información de NA)